המסע של אינטר מיאמי להגנה על תואר האליפות שלה ב-MLS הסתיים מוקדם מהצפוי. לאו מסי וחבריו הודחו הלילה (בין שישי לשבת) כבר בסיבוב הראשון של הפלייאוף, אחרי הפסד 1:0 לקולומבוס קרו במשחק השני בסדרת הטוב משלושה משחקים. שער דרמטי של סנטי רודריגס בתוספת הזמן הכריע את ההתמודדות, העניק למארחת את הכרטיס לשלב הבא ושלח את האלופה הביתה.

אחרי התבוסה 3:0 במשחק הראשון, שנערך באצטדיונה של מיאמי, הקבוצה מפלורידה הייתה חייבת ניצחון כדי להישאר בחיים. הפעם היא הציגה משחק טוב יותר, הגיעה למספר הזדמנויות מצוינות, אבל שילמה ביוקר על חוסר הדיוק מול השער. כבר בדקה ה-14 קיבל מסי הזדמנות גדולה להעלות את קבוצתו ליתרון, אך בעיטה שלו מתוך הרחבה חלפה מחוץ למסגרת. בדקה ה-84 גם חרמן ברטרמה החמיץ מצב קורץ במיוחד, כשבעט מקרוב מעל המשקוף.

גלריה נפרד מהתואר. מסי ( צילום: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

כשהיה נדמה שהמשחק הולך לפנדלים, הגיע רודריגס וכבש בדקה ה-92 את השער שהעלה את קולומבוס לשלב הבא. הקבוצה תמתין כעת למנצחת בסדרה בין ניו אינגלנד רבולושן (עם דור תורג'מן ועילי פיינגולד) לפילדלפיה יוניון, שבה ניו אינגלנד מוליכה 0:1.

עבור קולומבוס מדובר בהמשך של קאמבק מרשים במיוחד. הקבוצה פתחה את העונה בתחתית המזרח, פתיחה שעלתה למאמן הנריק רידסטרום במשרתו באמצע העונה. אלא שמאז מינויו של המאמן הזמני לורן קורטואה, חל שינוי דרמטי: הקרו ניצחו שמונה מתשעת משחקיהם האחרונים בעונה הסדירה, הצליחו להשתחל לפלייאוף וכעת השלימו שני ניצחונות רצופים על האלופה.

שחקני קולומבוס קרו חוגגים את הסנסציה הגדולה ( צילום: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

לא היום שלו. מסי ( צילום: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

בצד של מיאמי, ההדחה מעלה מחדש את השאלות סביב עתידו של מסי. הארגנטינאי, שחגג בקיץ האחרון יום הולדת 39, עדיין לא הודיע על כוונתו לפרוש מכדורגל, אך ההפסד לקולומבוס עשוי להתברר בדיעבד כאחד ממשחקיו האחרונים בקריירה. מסי לא הצליח לכבוש באף אחד משני משחקי הפלייאוף מול הקרו.

העונה האחרונה הייתה מורכבת עבור הפרעוש גם מחוץ למגרש. אביו, חורחה מסי, שהיה גם סוכנו לאורך הקריירה, התמודד עם מחלה קשה במהלך גביע העולם, והלך לעולמו שבועות לאחר גמר הטורניר, שבו הפסידה ארגנטינה 1:0 לספרד. לאחר מותו פרסם מסי מכתב אישי לאביו, שבו כתב: "רציתי לזכות בגביע העולם כדי להביא לך אותו ולהראות לך גביע חדש. לא הצלחתי, הרגליים שלי כבר לא יכלו יותר. שיחקתי כדורגל כל חיי, ועכשיו יש לי לא מעט ספקות לגבי השאלה אם אמשיך לעשות זאת עוד הרבה זמן".

האם היה זה משחקו האחרון בקריירה? מסי ( צילום: Kirk Irwin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )