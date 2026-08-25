הדרבי הישראלי בגביע הליגה האנגלי הסתיים הערב (שלישי) עם חיוך רחב של מנור סולומון – ואכזבה קשה מנגד עבור דניאל פרץ. ווסטהאם דרסה 1:4 בחוץ את סאות’המפטון והבטיחה את הכרטיס לסיבוב השלישי, כשהשוער הישראלי סגר 90 דקות מתסכלות במיוחד בין הקורות של המארחת. סולומון, מצידו, עלה מהספסל בדקה ה-59 כשהפטישים כבר הוליכו 1:2, ולקח חלק בחגיגה.

דווקא הפתיחה של פרץ הייתה מבטיחה. ליאו סיינזה העלה את סאות'המפטון ליתרון מהיר כבר בדקה ה-10, ובהמשך פרץ עוד רשם הצלה ענקית באחד על אחד מול ג’ואל פירו. אלא שמכאן והלאה ההגנה המחוררת של סאות'המפטון פשוט הפסיקה לתפקד. ג’וש אג’אלה הצעיר הפך את הקערה (41, 53), ובמחצית השנייה המארחת כבר התפרקה לגמרי.

הוציא ארבעה כדורים מהרשת. פרץ ( צילום: Leila Coker/Getty Images )

בדקה ה-59 המאמן נונו אספיריטו סנטו החליט לסגור עניין ושלח למגרש רביעייה טרייה שכללה את סולומון, ג’רוד בואן, ולנטין קסטיאנוס וארנה אנגלס. הכניסה שלהם שטפה את הדשא: הישראלי היה נייד מאוד באגף והציק להגנת הקדושים, קסטיאנוס נעץ את השלישי בדקה ה-75, ובואן חתם את התבוסה תשע דקות לסיום.