יש דרכים רבות להשיק חולצת כדורגל חדשה. סרטון עם זוגות מתנשקים הוא כנראה לא אחת השגרתיות שבהן. אוסטריה וינה, הקבוצה שהדיחה בחודש שעבר את בית"ר ירושלים במוקדמות הקונפרנס-ליג, בחרה בקמפיין יוצא דופן להשקת התלבושת השלישית שלה לעונה. בסרטון שאורכו יותר משתי דקות מופיעים זוגות ובני משפחה, כשהרעיון המרכזי הוא אהבה, חיבור וזיכרונות - והכול סביב החולצה החדשה של המועדון.

הסרטון נפתח במשפט: "אהבה לובשת צורות רבות". בהמשך מופיעים זוג במעין חדר הלבשה של המועדון, לצד משפטים המתארים את משמעותו של הקשר בין אנשים: "נשיקה. תחושה. רגע. היא מפגישה בין אנשים, מחברת בין דורות ויוצרת זיכרונות".

( השקת החולצה ששברה את הרשת )

בהמשך מופיעים בסרטון חמישה סיפורים שונים. שלושה זוגות ושתי קבוצות של בני משפחה יושבים מול המצלמה ומשוחחים בגרמנית. לאחר מכן הם צופים במסך שעליו מוצגת החולצה החדשה של אוסטריה וינה, מקבלים בעצמם חולצה ומספרים מה הם חושבים עליה.

ואז מגיע החלק שהפך את הסרטון לוויראלי. בזמן שבני המשפחה מתחבקים, הזוגות הרומנטיים מחליפים נשיקה - כשהם לבושים בחולצה החדשה. התמונות והקטעים מהסצנות שולבו גם בקמפיין הפרסומי של המועדון.

♥️ Lea und Jeannine geben einander nicht nur Sicherheit und Geborgenheit, sondern können vor allem eines unheimlich gut miteinander: Lachen – ein besonders wichtiges und verbindendes Element. ✨#faklive

📸 @MrShaked pic.twitter.com/UhM4GrYeFF — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) September 4, 2026

♥️ Manfred und Angelika sind seit 18 Jahren miteinander zusammen. Ihre Verbindung wächst durch die Liebe zueinander und auch zu ihrer Austria. In diesem Jahr führte sie diese etwa bis nach Lettland, Rumänien und Portugal, wo sie die Veilchen begleiteten. 💫#faklive

📸 @MrShaked pic.twitter.com/NHoU8socUE — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) September 4, 2026

מאחורי העיצוב של החולצה עומדת אחת היצירות המפורסמות ביותר בתולדות האמנות האוסטרית - "הנשיקה" של גוסטב קלימט.

"אנחנו משיקים את החולצה החדשה בהשראת האמנות", נמסר מהמועדון. "בהשראת הדפוסים האיקוניים של 'הנשיקה' של גוסטב קלימט, החולצה השלישית בצבע ארגמן שואבת השראה מהצורות האופייניות של יצירת האמנות המפורסמת בעולם".