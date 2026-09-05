יש דרכים רבות להשיק חולצת כדורגל חדשה. סרטון עם זוגות מתנשקים הוא כנראה לא אחת השגרתיות שבהן. אוסטריה וינה, הקבוצה שהדיחה בחודש שעבר את בית"ר ירושלים במוקדמות הקונפרנס-ליג, בחרה בקמפיין יוצא דופן להשקת התלבושת השלישית שלה לעונה. בסרטון שאורכו יותר משתי דקות מופיעים זוגות ובני משפחה, כשהרעיון המרכזי הוא אהבה, חיבור וזיכרונות - והכול סביב החולצה החדשה של המועדון.
הסרטון נפתח במשפט: "אהבה לובשת צורות רבות". בהמשך מופיעים זוג במעין חדר הלבשה של המועדון, לצד משפטים המתארים את משמעותו של הקשר בין אנשים: "נשיקה. תחושה. רגע. היא מפגישה בין אנשים, מחברת בין דורות ויוצרת זיכרונות".
בהמשך מופיעים בסרטון חמישה סיפורים שונים. שלושה זוגות ושתי קבוצות של בני משפחה יושבים מול המצלמה ומשוחחים בגרמנית. לאחר מכן הם צופים במסך שעליו מוצגת החולצה החדשה של אוסטריה וינה, מקבלים בעצמם חולצה ומספרים מה הם חושבים עליה.
ואז מגיע החלק שהפך את הסרטון לוויראלי. בזמן שבני המשפחה מתחבקים, הזוגות הרומנטיים מחליפים נשיקה - כשהם לבושים בחולצה החדשה. התמונות והקטעים מהסצנות שולבו גם בקמפיין הפרסומי של המועדון.
מאחורי העיצוב של החולצה עומדת אחת היצירות המפורסמות ביותר בתולדות האמנות האוסטרית - "הנשיקה" של גוסטב קלימט.
"אנחנו משיקים את החולצה החדשה בהשראת האמנות", נמסר מהמועדון. "בהשראת הדפוסים האיקוניים של 'הנשיקה' של גוסטב קלימט, החולצה השלישית בצבע ארגמן שואבת השראה מהצורות האופייניות של יצירת האמנות המפורסמת בעולם".
ועם תגובות שכבר החלו להגיע בעקבות הסרטון החריג, נראה שהמועדון הצליח במשימה אחת בוודאות: לגרום לכולם לדבר על החולצה החדשה.