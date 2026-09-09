קיליאן אמבאפה כבש, ז'וזה מוריניו סיפק את הפרשנות הציורית שלו, וראול גרם למאמן הפורטוגלי להגיב בשידור חי. ריאל מדריד פתחה אתמול (שלישי) את קמפיין ליגת האלופות עם 1:2 על אינטר בסנטיאגו ברנבאו, אבל מעבר לשלוש הנקודות, הערב בבירת ספרד סיפק לא מעט סיפורים.

נתחיל עם אמבאפה, שהמשיך לפתוח את עונת 2026/27 בסערה. בדקה ה-14 הוא כבש את שער היתרון של ריאל, לאחר שאיבוד כדור של קרטיס ג'ונס אפשר לבראהים דיאס למצוא אותו בעמדה נוחה. הצרפתי לא התבלבל והכניע את שוער אינטר.

גלריה פתחו ברגל ימין. שחקני ריאל ( צילום: Thomas COEX / AFP )

זה היה שערו החמישי של אמבפה בחמישה משחקים העונה בכל המסגרות, אבל החשיבות שלו הייתה גדולה הרבה יותר: השער העלה את מאזנו ל-71 שערים בקריירה בליגת האלופות, והוא השתווה לראול במקום החמישי בטבלת כובשי המפעל בכל הזמנים.

תשע דקות בלבד לאחר מכן ריאל הכפילה את היתרון, כאשר פדריקו ואלוורדה ניצל טעות של שוער אינטר ג'וזפ מרטינס ודחק את הכדור לרשת. אינטר הצליחה לצמק בהמשך, וריאל התקשתה בדקות האחרונות, אך בסופו של דבר השיגה שלוש נקודות חשובות בפתיחת הקמפיין.

השתווה לראול במקום החמישי בטבלת כובשי ליגת האלופות בכל הזמנים. אמבאפה ( צילום: Pierre-Philippe MARCOU / AFP )

בראש טבלת הכובשים ההיסטורית של המפעל ניצב כריסטיאנו רונאלדו עם 140 שערים, אחריו לאו מסי עם 129 ורוברט לבנדובסקי עם 109. קארים בנזמה רביעי עם 90, ואחריו אמבאפה וראול עם 71 שערים כ"א

אמבאפה, שכבר זכה בגביע העולם, עדיין מחפש את התואר הגדול שחסר לו ברמת המועדונים - ליגת האלופות. אחרי המשחק הדגיש הצרפתי עד כמה התואר האירופי חשוב לו: "ליגת האלופות חשובה אפילו יותר מכדור הזהב. אני משחק עבור המועדון של החלומות שלי, ולכן מאוד חשוב לי לזכות בליגת האלופות כאן במדריד. אני רוצה את זה יותר מכל דבר אחר".

למרות השער החשוב, אמבאפה ספג גם שריקות בוז במהלך המשחק, על רקע ביקורת על כך שהוא משחק באופן אנוכי מדי ולא מסייע מספיק לחבריו. מוריניו מיהר לצאת להגנתו. "אמבאפה עבד קשה מאוד, הוא כבש שער חשוב והיו לו שניים או שלושה מצבים שהוא בדרך כלל מבקיע. אבל אני לא מודאג, כי הוא תמיד יכבוש שערים. הוא בוודאות יהיה שוב מלך השערים של ליגת האלופות גם העונה, והוא עובד קשה מאוד עבור הקבוצה, כך שאני מרוצה".

מוריניו ואמבאפה. יכולים להיות מאושרים ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

לא כולם התרשמו מהיכולת של ריאל. ראול, שערך את הופעת הבכורה שלו כפרשן ב"מוביסטאר", טען: "מה שהכי טוב הוא שלקחנו שלוש נקודות, זה לא היה קל כי אינטר היא קבוצה עם מערך חזק, ולריאל היו חיסורים בקישור. השער של אינטר יצר חוסר ודאות בסיום, אבל זו תוצאה טובה לפתוח איתה את העונה".

הדברים הגיעו לאוזניו של מוריניו, שישב באולפן בברנבאו, והפורטוגלי לא ממש הסכים עם התמונה שהציג ראול. הוא הביט ישירות למצלמה בסיום דבריו והבהיר: "אין צורך רק בביקורת, עשינו גם דברים טובים".

מוריניו הוסיף: "אני מעדיף לומר שזה היה משחק משוגע. יש כל כך הרבה ביקורת כשמשחק משעמם, אבל היום זה היה משחק מטורף. הוא בקלות היה יכול להסתיים ב-6:7. לא היה משעמם; היו לנו מצבים להפוך את זה ל-0:3 בדקה האחרונה של המחצית הראשונה, אבל אני מסכים עם ראול שהשערים הגיעו מהטעויות שלהם".

מעדיף זכייה בליגת האלופות על פני נעל הזהב במונדיאל. אמבאפה ( צילום: Pierre-Philippe MARCOU / AFP )

"אני רוצה לתת קרדיט לשחקנים שלי, כי לחץ הוא משהו שמתאמנים עליו - איך ללחוץ, איפה ללחוץ, העבודה, והשער של ואלוורדה... כל זה הוא עבודה. זה לא רק ביקורת; עשינו כמה דברים טובים".

ועכשיו: רומא

עבור מוריניו היה זה גם ערב מיוחד מבחינה אישית, שכן בצד השני עמד כריסטיאן קיבו, שהיה שחקנו באינטר בעונת הטרבל ההיסטורית ב-2010. "התחבקנו לפני המשחק, התחבקנו אחרי המשחק. הוא יודע מה אני מרגיש כלפיו, ואני יודע מה הוא מרגיש כלפיי. במהלך 90 הדקות אתה שוכח הכול, אבל עכשיו, אם תהיה לנו הזדמנות להיפגש, נדבר".

וכעת מחכה למוריניו מפגש טעון נוסף בליגת האלופות - חזרה לאולימפיקו מול רומא, הקבוצה בה זכה בקונפרנס-ליג אבל גם פיטרה אותו. "בעונה שעברה זו הייתה צ'לסי וקבוצה נוספת שאימנתי בעבר, זה קורה. אני לא יכול להסתיר שרומא ברומא תהיה הפעם הראשונה שלי שם מאז שעזבתי. כמובן שזה יהיה מרגש, אבל רק לפני ואחרי המשחק. במהלך המשחק יהיו לי סוסים עם רתמות על העיניים".