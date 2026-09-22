קריסטל פאלאס אמנם עם ניצחון אחד בלבד בחמישה משחקים, אבל שחקן המגן-כנף הישראלי שלה, ענאן חלאילי, ממשיך לגרוף מחמאות באי הבריטי. הפעם, מדובר באתר '101 Great Goals' שבחר את ה-11 של פתיחת העונה בפרמייר-ליג, שיוצאת לפגרת הנבחרות עד ה-10.10 בשל משחקי ליגת האומות.
חלאילי נבחר לרשימה המכובדת לצד שמות כמו קול פאלמר, מרטין אודוגור וארלינג הולאנד.
"לחלאילי הייתה משימה לא פשוטה – להחליף את דניאל מוניוז בצד ימין של הגנת פאלאס", כתב הפרשן האנגלי ג'ון פישר. "אבל הוא עושה זאת בצורה מצוינת. המעבר מאוליבר גלזנר לפייר סאז' בסלהרסט פארק לא היה חלק לחלוטין, אך השחקן בן ה-22 היה אחת מנקודות האור עם סדרה של הופעות טובות.
"חלאילי רשם 21 תיקולים – הנתון הטוב ביותר בליגה – והוסיף 15 הרחקות", סיכם פישר. "גם בצד ההתקפי הוא תרם, כשכבש בהפסד לאיפסוויץ'".