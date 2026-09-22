קריסטל פאלאס אמנם עם ניצחון אחד בלבד בחמישה משחקים, אבל שחקן המגן-כנף הישראלי שלה, ענאן חלאילי, ממשיך לגרוף מחמאות באי הבריטי. הפעם, מדובר באתר '101 Great Goals' שבחר את ה-11 של פתיחת העונה בפרמייר-ליג, שיוצאת לפגרת הנבחרות עד ה-10.10 בשל משחקי ליגת האומות.

קריסטל פאלאס אמנם עם ניצחון אחד בלבד בחמישה משחקים, אבל שחקן המגן-כנף הישראלי שלה, ענאן חלאילי, ממשיך לגרוף מחמאות באי הבריטי. הפעם, מדובר באתר '101 Great Goals' שבחר את ה-11 של פתיחת העונה בפרמייר-ליג, שיוצאת לפגרת הנבחרות עד ה-10.10 בשל משחקי ליגת האומות.

קריסטל פאלאס אמנם עם ניצחון אחד בלבד בחמישה משחקים, אבל שחקן המגן-כנף הישראלי שלה, ענאן חלאילי, ממשיך לגרוף מחמאות באי הבריטי. הפעם, מדובר באתר '101 Great Goals' שבחר את ה-11 של פתיחת העונה בפרמייר-ליג, שיוצאת לפגרת הנבחרות עד ה-10.10 בשל משחקי ליגת האומות.