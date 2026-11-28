שארלוט וצמד הישראלים שלה - עידן טוקלומטי וליאל עבדה, העפילו לראשונה בתולדות המועדון לחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-MLS, לאחר שגברו הערב (שבת) 1:2 על שיקגו פייר ורוברט לבנדובסקי בבנק אוף אמריקה סטדיום. טוקלומטי היה גיבור הערב, כשכבש את שער הניצחון הדרמטי בדקה ה-95. עבדה תרם בישול.

שארלוט וצמד הישראלים שלה - עידן טוקלומטי וליאל עבדה, העפילו לראשונה בתולדות המועדון לחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-MLS, לאחר שגברו הערב (שבת) 1:2 על שיקגו פייר ורוברט לבנדובסקי בבנק אוף אמריקה סטדיום. טוקלומטי היה גיבור הערב, כשכבש את שער הניצחון הדרמטי בדקה ה-95. עבדה תרם בישול.

שארלוט וצמד הישראלים שלה - עידן טוקלומטי וליאל עבדה, העפילו לראשונה בתולדות המועדון לחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-MLS, לאחר שגברו הערב (שבת) 1:2 על שיקגו פייר ורוברט לבנדובסקי בבנק אוף אמריקה סטדיום. טוקלומטי היה גיבור הערב, כשכבש את שער הניצחון הדרמטי בדקה ה-95. עבדה תרם בישול.

בזכות הניצחון השלימה שארלוט סוויפ על שיקגו בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3), והעפילה לחצי גמר המזרח, שם תפגוש בסוף השבוע הבא את המנצחת בין נאשוויל לסינסינטי.

בזכות הניצחון השלימה שארלוט סוויפ על שיקגו בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3), והעפילה לחצי גמר המזרח, שם תפגוש בסוף השבוע הבא את המנצחת בין נאשוויל לסינסינטי.

בזכות הניצחון השלימה שארלוט סוויפ על שיקגו בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3), והעפילה לחצי גמר המזרח, שם תפגוש בסוף השבוע הבא את המנצחת בין נאשוויל לסינסינטי.