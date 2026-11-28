שארלוט וצמד הישראלים שלה - עידן טוקלומטי וליאל עבדה, העפילו לראשונה בתולדות המועדון לחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-MLS, לאחר שגברו הערב (שבת) 1:2 על שיקגו פייר ורוברט לבנדובסקי בבנק אוף אמריקה סטדיום. טוקלומטי היה גיבור הערב, כשכבש את שער הניצחון הדרמטי בדקה ה-95. עבדה תרם בישול.
בזכות הניצחון השלימה שארלוט סוויפ על שיקגו בסדרת הסיבוב הראשון (הטוב מ-3), והעפילה לחצי גמר המזרח, שם תפגוש בסוף השבוע הבא את המנצחת בין נאשוויל לסינסינטי.
אלן סן-מקסימן העלה את המארחת ליתרון כבר בדקה השמינית מבישול של ליאל עבדה, אך מארן היילה-סלאסי (54) השווה עבור שיקגו זמן קצר לאחר פתיחת המחצית השנייה. כאשר היה נדמה שהמשחק הולך לדו-קרב פנדלים, טוקלומטי חבר לפפ בייל עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית השנייה, וכבש את שער הניצחון בבעיטה שטוחה ונהדרת מחוץ לרחבה - שהכריעה את הסדרה.
עבור שארלוט, כאמור, זאת הפעם הראשונה שבה המועדון מעפיל לחצי גמר אזורי. מדובר באבן דרך משמעותית עבור הקבוצה, שתנסה להמשיך את המומנטום אחרי שהשלימה ניצחון בסדרה על שיקגו. טוקלומטי נבחר ל"איש המשחק".