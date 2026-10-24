כריסטיאנו רונאלדו מתקרב בצעדי ענק לשער ה-1,000 בקריירה, אבל נראה שלא כולם מוכנים להעניק לו את השער ה-982. הכוכב הפורטוגלי חגג אתמול (שישי) בניצחון 1:3 של אל-נאסר על אל-פייסלי בליגה הסעודית, אלא שהשער שנרשם לזכותו הפך במהרה למוקד של סערה ברשתות החברתיות, לאחר שצילומים חוזרים העלו ספק אם הוא בכלל נגע בכדור.

האירוע התרחש בדקה ה-49, כשז'ואאו פליקס הגביה כדור חופשי לרחבה ורונאלדו התרומם לנגיחה. הכדור פגע בבלם היריבה אנדריי ז'ירוטו ונכנס לרשת, בדרך ליתרון 0:2. הפורטוגלי מיד חגג כמו שהוא יודע, אך הגול עורר ויכוח: האם הפורטוגלי הסיט את הכדור לפני שפגע בבלם, או שמדובר בשער עצמי?

רונאלדו ( צילום: REUTERS/Stringer )

התגובות ברשת לא איחרו להגיע. "זאת בדיחה! רונאלדו אפילו לא נגע בכדור, ובכל זאת חגג עם הסיו המפורסם שלו", כתב אחד המשתמשים ב-X. משתמש סעודי אחר תקף את הליגה המקומית: "הם רוצים שהוא יגיע לאלף שערים בכל דרך אפשרית. איזו ליגה מגוחכת". בפורטוגל אף החלו לכנות את המהלך בלעג "שער בבלוטות'", ברמיזה לכך שרונאלדו הצליח לכבוש מבלי ליצור מגע עם הכדור.

THIS IS A JOKE 😂😂😂😂😂😂😂😂😂. Ronaldo’s goal is actually an own goal!! He didn’t even touch it!!! The shameless clown did the siiiu when he knows it wasn’t his goal 😭😭😭. The problem is that Saudi actually gave it to him!!! Peak corruption!! https://t.co/Rf5NsHVYRU — Patrick Williams (@EFCxGoat) October 23, 2026

גם ברדיט חגגו על חשבונו של הפורטוגלי. "שער עצמי!", כתב אחד המשתמשים בתגובה שזכתה למאות הצבעות חיוביות, בעוד אחר התייחס לחגיגה של רונאלדו וטען כי הוא ידע שהכדור לא שייך לו. אוהדים אחרים בחרו להתבדח דווקא על האווירה באצטדיון: "כל האצטדיון על הרגליים", כתב אחד מהם, ואחר השיב בציניות: "כל שלושת האוהדים משתוללים".