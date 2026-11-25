המכונה המשומנת של מנצ'סטר סיטי מתחילה לחרוק, והסימנים לכך הופכים מדאיגים ממשחק למשחק. אחרי שנים שבהן הקבוצה הציגה כדורגל מהיר, שוטף והתקפי תחת פפ גווארדיולה, נדמה היה שאנצו מארסקה יצליח להמשיך את המומנטום. פתיחת הקדנציה שלו הייתה מבטיחה במיוחד, עם שמונה ניצחונות רצופים, אלא שבשבועות האחרונים משהו השתבש. הכדורגל הפך איטי וצפוי, התוצאות מאכזבות והאוהדים באצטדיון אתיחאד מתחילים לאבד סבלנות.

המשחק אתמול (שלישי) מול נאפולי בליגת האלופות, שהסתיים ב-2:2, המחיש היטב את הבעיה. בדומה לתיקו 1:1 מול פולהאם בשבת, גם הפעם נשמעו ביציעים יותר ויותר קריאות בוז, בזמן שסיטי התקשתה לייצר את השטף ההתקפי שאפיין אותה בעבר. למרות יתרון ברור בהחזקת הכדור, המארחת נאלצה להסתפק בנקודה, לאחר שנואה לאנג ורסמוס הוילונד העלו את האיטלקים פעמיים ליתרון. ריאן שרקי הצליח להציל נקודה עם שער מאוחר.

גלריה שער מאוחר שהספיק רק לנקודה. שרקי ( צילום: REUTERS/Phil Noble )

המספרים ממחישים את השליטה של סיטי, אך גם את חוסר התכלית שלה: הקבוצה החזיקה בכדור ב-62.7 אחוזים מהזמן ומסרה 665 פעמים, מתוכן 303 מסירות בשליש האחרון של המגרש. נאפולי, לעומתה, רשמה רק 77 מסירות באזור הזה. אלא שהשליטה לא תורגמה למספיק מצבים איכותיים, וההתקפות של האנגלים נראו לא פעם איטיות ומחושבות מדי.

"זה היה מפתיע מאוד לראות את מנצ'סטר סיטי כל כך משעממת במחצית הראשונה וכל כך צפויה", אמר שחקן העבר הסקוטי פאט נווין ב-BBC. "כשאתה משחק מול קבוצה שלוקחת את הזמן שלה, אתה יכול להתארגן ולשמור על העמדות. זה הרבה יותר קל להגן. אתה פשוט יושב ורואה את סיטי מוסרת, מוסרת, מוסרת - לאט, לאט. אפשר אפילו להוציא סיגר".

לצד הבעיות ההתקפיות, גם ההגנה של סיטי ממשיכה להדאיג. הקבוצה ספגה שערים בעשרה משחקים רצופים, ובשבעה מהם הייתה זו היריבה שעלתה ראשונה ליתרון. מארסקה ניסה להרגיע אחרי התיקו מול נאפולי: "אנחנו תמיד מחפשים שלוש נקודות, אבל כשאתה לא מסוגל לנצח, חשוב לא להפסיד. אנחנו לוקחים את הנקודה. אחרי חמישה משחקים יש לנו עשר נקודות, ובסך הכול אני חושב שזו תוצאה טובה".

תוצאה טובה? מארסקה ( צילום: REUTERS/Phil Noble )

המאמן הוסיף: "מחוץ לכדור, שוב לא אפשרנו ליריבה הרבה מצבים. הבעיה היא שכרגע, כשהיריבות מגיעות להזדמנות, הן כמעט תמיד כובשות. אנחנו מייצרים הרבה מצבים, אבל כרגע זה המצב וצריך להמשיך הלאה. בעשרת המשחקים הראשונים תמיד כבשנו ראשונים, ועכשיו זה בדיוק הפוך. אנחנו צריכים למצוא דרך למנוע את זה, אבל אני לא חושב שזה פוגע בביטחון של השחקנים. נלחמנו עד הסוף".

גם ארלינג הולאנד, שפתח את העונה בסערה וכבר כבש 20 שערים במדי סיטי ונבחרת נורבגיה, מתקשה למצוא את הרשת בשני המשחקים האחרונים. אחרי שלא כבש מול פולהאם, החלוץ בן ה-26 קיבל את סרט הקפטן מול נאפולי, אך כמעט שלא הורגש. הוא נגע בכדור 14 פעמים בלבד - הנתון הנמוך ביותר מבין כל השחקנים שפתחו בהרכב.

הנתון הזה העלה באנגליה תהיות בנוגע לכמות הכדורים שהולאנד מקבל מחבריו לקבוצה, אך החלוץ עצמו לא סבור שזו הבעיה. "אני מרגיש שאני מקבל יותר ממספיק הזדמנויות כדי להבקיע", אמר. "ניסינו ללחוץ בסיום כדי להשיג שער, אבל לא הצלחנו. זה לא היה מספיק טוב, ואפשרנו להם לכבוש בקלות רבה מדי".

"כדורגל הוא פשוט וגם מסובך". הולאנד ( צילום: REUTERS/Phil Noble )

הולאנד הוסיף בכנות: "כדורגל הוא פשוט וגם מסובך. כשאתה מנצח, הכול פשוט ואתה יודע מה צריך לעשות. כשאתה לא מנצח, אתה מתחיל להטיל ספק בכל דבר. הדבר המושלם היה לא לחשוב על זה, אבל זה לא כל כך פשוט".

התיקו מול נאפולי הותיר את סיטי עם עשר נקודות אחרי חמישה מחזורים בליגת האלופות, במקום השישי בטבלה לפני משחקי יום רביעי. בפרמייר-ליג המצב מדאיג אף יותר: הקבוצה לא ניצחה בארבעת משחקיה האחרונים. וכאילו כדי להקשות עוד יותר, ביום ראשון מצפה לה משחק חוץ מול מוליכת הטבלה ארסנל.