רגעי חרדה במשחק הבכורה של קונסטנטינוס קארצאס בליגת האלופות. הכוכב הצעיר של דורטמונד בן ה-18 נאלץ לעזוב אתמול (שלישי) את כר הדשא במהלך המחצית הראשונה מול ויאריאל, לאחר שחש ברע וסבל מבעיות במחזור הדם. הוא קיבל טיפול על המגרש ופונה לבית החולים להמשך בדיקות.

קארצאס מסר את הכדור לאחד מחבריו בדקה ה-25, ולאחר מכן סימן לשופט כי אינו חש בטוב. זמן קצר לאחר מכן התיישב על הדשא, שם קיבל טיפול כשהוא שוכב. בהמשך הוא הוצא מהמגרש על אלונקה. באותו שלב התוצאה הייתה 0:0.

גלריה קארצאס על האלונקה ( צילום: Sascha Schuermann / AFP )

בדורטמונד מסרו: "קונסטנטינוס קארצאס נאלץ לעזוב את המגרש עקב בעיות במחזור הדם. קוסטה מרגיש טוב בנסיבות הקיימות והוא בדרכו לבית החולים להמשך בדיקות".

שוער דורטמונד, גרגור קובל, ניסה להרגיע לאחר האירוע: "אני מקווה וחושב שהכול בסדר, ואני מקווה שהוא יחזור ויהיה כשיר איתנו בקרוב".

קארצאס נחשב לאחד הכישרונות הצעירים הבולטים של דורטמונד. הקשר היווני, שהיה בעבר בנבחרות הצעירות של בלגיה, הגיע בקיץ מגנק תמורת 30 מיליון אירו, והפך לאחד משחקני הרכש המרכזיים של המועדון. לצדו הצטרף גם חברו לנבחרת יוון, יאניס קונסטנטליאס, שהגיע מפאוק תמורת 26 מיליון אירו.

"קונסטנטינוס קארצאס נאלץ לעזוב את המגרש עקב בעיות במחזור הדם" ( צילום: AP Photo/Martin Meissner )

אלא שהפתיחה של השניים בדורטמונד הייתה מורכבת: קונסטנטליאס נפצע בחודש שעבר במשחק הבכורה שלו בבונדסליגה, ונגרם לו קרע ברצועה הצולבת הקדמית - פציעה שעלולה להשבית אותו עד סיום העונה.