אוסקר גלוך סיפק הערב (שלישי) את הופעתו הטובה ביותר העונה בליגה ההולנדית, כשכבש ובישל בניצחון הביתי המוחץ של אייאקס, 1:5 על ווילם II. המשחק, שנערך כהשלמה מהמחזור השלישי, הסתיים בחגיגה של הקבוצה מאמסטרדם ובערב אישי נהדר עבור הקשר הישראלי.

אוסקר גלוך סיפק הערב (שלישי) את הופעתו הטובה ביותר העונה בליגה ההולנדית, כשכבש ובישל בניצחון הביתי המוחץ של אייאקס, 1:5 על ווילם II. המשחק, שנערך כהשלמה מהמחזור השלישי, הסתיים בחגיגה של הקבוצה מאמסטרדם ובערב אישי נהדר עבור הקשר הישראלי.

אוסקר גלוך סיפק הערב (שלישי) את הופעתו הטובה ביותר העונה בליגה ההולנדית, כשכבש ובישל בניצחון הביתי המוחץ של אייאקס, 1:5 על ווילם II. המשחק, שנערך כהשלמה מהמחזור השלישי, הסתיים בחגיגה של הקבוצה מאמסטרדם ובערב אישי נהדר עבור הקשר הישראלי.