אוסקר גלוך סיפק הערב (שלישי) את הופעתו הטובה ביותר העונה בליגה ההולנדית, כשכבש ובישל בניצחון הביתי המוחץ של אייאקס, 1:5 על ווילם II. המשחק, שנערך כהשלמה מהמחזור השלישי, הסתיים בחגיגה של הקבוצה מאמסטרדם ובערב אישי נהדר עבור הקשר הישראלי.
אחרי שלא נכלל בהרכב במשחק הליגה הקודם לראשונה העונה, גלוך שב ל-11 והיה מעורב כמעט בכל מהלך מסוכן של אייאקס, יצר מצבים לעצמו ולחבריו ורשם את שער הבכורה שלו העונה במסגרת המקומית. בדקה ה-74, אחרי שכבר כבש ובישל, הוא הוחלף לקול תשואות הקהל ביוהאן קרויף ארנה.
היכולת המרשימה מגיעה לאחר שבמחזור הקודם עלה גלוך מהספסל וסיפק בישול, כך שבשני משחקי הליגה האחרונים הוא היה מעורב בשלושה שערים. אחרי פתיחת עונה לא יציבה, הישראלי מתחיל לצבור מומנטום ולהפוך בהדרגה לאחד השחקנים המשמעותיים בחלק הקדמי של אייאקס.