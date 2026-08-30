ברצלונה נמצאת בשיחות מתקדמות עם ארסנל במטרה להחתים את גבריאל ז'סוס - כך לפי דיווח של העיתונאי פבריציו רומאנו. לדבריו, "העסקה קרובה להשלמה ועשויה להיחתם בקרוב, כאשר החלוץ שלבש בארבע העונות האחרונות את מדי התותחנים מעוניין לעבור לאלופת ספרד".
על פי דיווח ב"מונדו דפורטיבו" הקטאלוני, ברצלונה סימנה את גבריאל ז'סוס ברגע שהתקבל ה"לא" הסופי של אתלטיקו מדריד בנוגע לחוליאן אלבארס. עזיבתו של רוברט לבנדובסקי הותירה חלל גדול בחוד של האנזי פליק, והחלוץ הברזילאי בן ה-29 נבחר למלא את התפקיד.
הפנייה מצד ברצלונה מגיעה נוכח חוסר שביעות רצונו של השחקן ממעמדו בארסנל, והחלוץ עצמו הפעיל לחץ על הקבוצה מצפון לונדון לאפשר את המעבר לקטלוניה בהקדם האפשרי.
בברצלונה הביעו חשש ממצבו הפיזי, בשל פציעת הברך הקשה שספג בתחילת 2025. עם זאת, הצוות הרפואי של בארסה עבר על הדוחות הרפואיים שלו ואישר כי הברזילאי כשיר והחלים לחלוטין.
בתשע העונות האחרונות בפרמייר-ליג, כבש ז'סוס 95 שערים במדי מנצ'סטר סיטי תחת פפ גווארדיולה ויותר מ-30 שערים במדי התותחנים. בעונה שחלפה הוא כבש שישה שערים ובישל שניים ב-27 הופעות בכל המפעלים.