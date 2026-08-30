ברצלונה נמצאת בשיחות מתקדמות עם ארסנל במטרה להחתים את גבריאל ז'סוס - כך לפי דיווח של העיתונאי פבריציו רומאנו. לדבריו, "העסקה קרובה להשלמה ועשויה להיחתם בקרוב, כאשר החלוץ שלבש בארבע העונות האחרונות את מדי התותחנים מעוניין לעבור לאלופת ספרד".

על פי דיווח ב"מונדו דפורטיבו" הקטאלוני, ברצלונה סימנה את גבריאל ז'סוס ברגע שהתקבל ה"לא" הסופי של אתלטיקו מדריד בנוגע לחוליאן אלבארס. עזיבתו של רוברט לבנדובסקי הותירה חלל גדול בחוד של האנזי פליק, והחלוץ הברזילאי בן ה-29 נבחר למלא את התפקיד.

בדרך לספרד. ז'סוס ( צילום: גטי אימג'ס )

הפנייה מצד ברצלונה מגיעה נוכח חוסר שביעות רצונו של השחקן ממעמדו בארסנל, והחלוץ עצמו הפעיל לחץ על הקבוצה מצפון לונדון לאפשר את המעבר לקטלוניה בהקדם האפשרי.

בברצלונה הביעו חשש ממצבו הפיזי, בשל פציעת הברך הקשה שספג בתחילת 2025. עם זאת, הצוות הרפואי של בארסה עבר על הדוחות הרפואיים שלו ואישר כי הברזילאי כשיר והחלים לחלוטין.