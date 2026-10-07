מיקל ארטטה ממשיך בארסנל: המנג'ר הספרדי חתם על חוזה חדש במועדון עד שנת 2030, והצהיר לאחר החתימה כי "זה רק תחילתו" של הפרויקט המשותף. ארטטה, שהגיע לתפקיד בדצמבר 2019, היה אמור לסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית, אך כעת צפוי להישאר על הקווים בלונדון עד 2030 ולהשלים עשור בתפקיד.
החוזה החדש כולל שדרוג משמעותי בתנאי השכר של המאמן בן ה-44. ארטטה השתכר עד כה כ-10 מיליון ליש"ט לעונה, בתוספת אפשרות לבונוסים של כ-5 מיליון ליש"ט, וכעת שכרו צפוי לעלות. לפי הדיווחים, הספרדי בחן את שוויו גם ביחס למאמנים בכירים אחרים, בהם דייגו סימאונה, שמרוויח לפי הדיווחים יותר מ-20 מיליון ליש"ט בשנה, ופפ גווארדיולה, ששכרו בתקופתו במנצ'סטר סיטי היה ברף דומה.
"ארסנל היא מועדון ייחודי, האופי שלו והדרך שבה הוא גורם לך להרגיש, ואני מרגיש זכות גדולה שהמסע שלנו יחד יימשך", אמר ארטטה לאחר החתימה. "כבר בנינו קשר מיוחד ויצרנו זיכרונות שיישארו איתנו לכל החיים, ומה שכל כך מרגש הוא שזה רק ההתחלה של מה שאנחנו יכולים להשיג יחד". הספרדי כבר הוביל את התותחנים לזכייה בפרמייר-ליג ובגביע האנגלי, ובעונה שעברה הגיע איתם עד גמר ליגת האלופות, שם הפסיד לפריז סן ז'רמן.
הארכת החוזה מסמנת את האמון של הנהלת ארסנל בארטטה ובדרך שהמועדון עובר תחתיו בשנים האחרונות. לאחר שהפך את הקבוצה למועמדת קבועה למאבקי הצמרת באנגליה והוביל אותה גם לבמה האירופית הבכירה, המאמן הספרדי מקבל כעת חוזה ארוך טווח שמעניק לו יציבות ומאפשר לו להמשיך לבנות את הקבוצה בהתאם לחזון שלו.