מיקל ארטטה ממשיך בארסנל: המנג'ר הספרדי חתם על חוזה חדש במועדון עד שנת 2030, והצהיר לאחר החתימה כי "זה רק תחילתו" של הפרויקט המשותף. ארטטה, שהגיע לתפקיד בדצמבר 2019, היה אמור לסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית, אך כעת צפוי להישאר על הקווים בלונדון עד 2030 ולהשלים עשור בתפקיד.

מיקל ארטטה ממשיך בארסנל: המנג'ר הספרדי חתם על חוזה חדש במועדון עד שנת 2030, והצהיר לאחר החתימה כי "זה רק תחילתו" של הפרויקט המשותף. ארטטה, שהגיע לתפקיד בדצמבר 2019, היה אמור לסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית, אך כעת צפוי להישאר על הקווים בלונדון עד 2030 ולהשלים עשור בתפקיד.

מיקל ארטטה ממשיך בארסנל: המנג'ר הספרדי חתם על חוזה חדש במועדון עד שנת 2030, והצהיר לאחר החתימה כי "זה רק תחילתו" של הפרויקט המשותף. ארטטה, שהגיע לתפקיד בדצמבר 2019, היה אמור לסיים את חוזהו בתום העונה הנוכחית, אך כעת צפוי להישאר על הקווים בלונדון עד 2030 ולהשלים עשור בתפקיד.

החוזה החדש כולל שדרוג משמעותי בתנאי השכר של המאמן בן ה-44. ארטטה השתכר עד כה כ-10 מיליון ליש"ט לעונה, בתוספת אפשרות לבונוסים של כ-5 מיליון ליש"ט, וכעת שכרו צפוי לעלות. לפי הדיווחים, הספרדי בחן את שוויו גם ביחס למאמנים בכירים אחרים, בהם דייגו סימאונה, שמרוויח לפי הדיווחים יותר מ-20 מיליון ליש"ט בשנה, ופפ גווארדיולה, ששכרו בתקופתו במנצ'סטר סיטי היה ברף דומה.

החוזה החדש כולל שדרוג משמעותי בתנאי השכר של המאמן בן ה-44. ארטטה השתכר עד כה כ-10 מיליון ליש"ט לעונה, בתוספת אפשרות לבונוסים של כ-5 מיליון ליש"ט, וכעת שכרו צפוי לעלות. לפי הדיווחים, הספרדי בחן את שוויו גם ביחס למאמנים בכירים אחרים, בהם דייגו סימאונה, שמרוויח לפי הדיווחים יותר מ-20 מיליון ליש"ט בשנה, ופפ גווארדיולה, ששכרו בתקופתו במנצ'סטר סיטי היה ברף דומה.

החוזה החדש כולל שדרוג משמעותי בתנאי השכר של המאמן בן ה-44. ארטטה השתכר עד כה כ-10 מיליון ליש"ט לעונה, בתוספת אפשרות לבונוסים של כ-5 מיליון ליש"ט, וכעת שכרו צפוי לעלות. לפי הדיווחים, הספרדי בחן את שוויו גם ביחס למאמנים בכירים אחרים, בהם דייגו סימאונה, שמרוויח לפי הדיווחים יותר מ-20 מיליון ליש"ט בשנה, ופפ גווארדיולה, ששכרו בתקופתו במנצ'סטר סיטי היה ברף דומה.