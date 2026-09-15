אופ"א הודיעה היום (שלישי) על הערים והאצטדיונים שיארחו את משחקי הגמר במפעלים השונים בשנים הקרובות, במסגרת ישיבת הוועד הפועל של הארגון בסלוניקי.
גמר ליגת האלופות של 2028 ישוחק באליאנץ ארנה במינכן והגמר ב-2029 יתקיים באצטדיון הביתי של ברצלונה, קאמפ נואו - לראשונה מאז הגמר ההיסטורי בין מנצ'סטר יונייטד לבאיירן מינכן באביב 1999. עוד נקבע כי גמר ליגת האלופות לנשים ב-2028 ישוחק בפארק אולימפיק ליונה בליון, וב-2029 באצטדיון הלאומי של וויילס בקרדיף.
את גמר הליגה האירופית ב-2020 תארח הארנה בבוקרשט, ובשנה לאחר מכן באצטדיון הלאומי של סרביה בבלגרד. הגמרים של הקונפרנס ליג יתקיימו באצטדיון של יובנטוס בטורינו ובפושקאש ארנה בבודפשט (בהתאמה).
הסופרקאפ האירופי של 2027 ייערך ביוהאן קרויף ארנה באמסטרדם, וזה של 2028 באסטנה ארנה בקזחסטן.
כידוע, גמר ליגת האלופות השנה יתקיים במטרופוליטנו במדריד (5 ביוני, 2027), גמר הליגה האירופית בפרנקפורט (26 במאי), וגמר הקונפרנס-ליג באצטדיון בשיקטאש באיסטנבול (2 ביוני).