אופ"א הודיעה היום (שלישי) על הערים והאצטדיונים שיארחו את משחקי הגמר במפעלים השונים בשנים הקרובות, במסגרת ישיבת הוועד הפועל של הארגון בסלוניקי.

אופ"א הודיעה היום (שלישי) על הערים והאצטדיונים שיארחו את משחקי הגמר במפעלים השונים בשנים הקרובות, במסגרת ישיבת הוועד הפועל של הארגון בסלוניקי.

אופ"א הודיעה היום (שלישי) על הערים והאצטדיונים שיארחו את משחקי הגמר במפעלים השונים בשנים הקרובות, במסגרת ישיבת הוועד הפועל של הארגון בסלוניקי.