אל-עין, קבוצתו של מאמן מכבי ת"א לשעבר ולדימיר איביץ', הביסה הערב (שלישי) 0:4 את אל-נאסר וכריסטיאנו רונאלדו במחזור הפתיחה של ליגת האלופות האסייתית. הכוכב הפורטוגלי וחבריו לא מצאו תשובות לקבוצה האמירתית, שהשלימה ניצחון חד-צדדי מול אחת הקבוצות הנוצצות ביבשת.

אל-עין, קבוצתו של מאמן מכבי ת"א לשעבר ולדימיר איביץ', הביסה הערב (שלישי) 0:4 את אל-נאסר וכריסטיאנו רונאלדו במחזור הפתיחה של ליגת האלופות האסייתית. הכוכב הפורטוגלי וחבריו לא מצאו תשובות לקבוצה האמירתית, שהשלימה ניצחון חד-צדדי מול אחת הקבוצות הנוצצות ביבשת.

אל-עין, קבוצתו של מאמן מכבי ת"א לשעבר ולדימיר איביץ', הביסה הערב (שלישי) 0:4 את אל-נאסר וכריסטיאנו רונאלדו במחזור הפתיחה של ליגת האלופות האסייתית. הכוכב הפורטוגלי וחבריו לא מצאו תשובות לקבוצה האמירתית, שהשלימה ניצחון חד-צדדי מול אחת הקבוצות הנוצצות ביבשת.

אל-נאסר הציגה הרכב עמוס בכוכבים. לצד רונאלדו פתחו גם סאדיו מאנה, ז'ואאו פליקס ואיניגו מרטינס, אך הרביעייה הנוצצת לא הצליחה למנוע תבוסה כואבת. עבור הפורטוגלי היה זה ההפסד הגבוה ביותר מאז הצטרף למועדון הסעודי בתחילת 2023, וה-0:4 הראשון שספג מאז התבוסה של מנצ'סטר יונייטד לברנטפורד באוגוסט 2022.

אל-נאסר הציגה הרכב עמוס בכוכבים. לצד רונאלדו פתחו גם סאדיו מאנה, ז'ואאו פליקס ואיניגו מרטינס, אך הרביעייה הנוצצת לא הצליחה למנוע תבוסה כואבת. עבור הפורטוגלי היה זה ההפסד הגבוה ביותר מאז הצטרף למועדון הסעודי בתחילת 2023, וה-0:4 הראשון שספג מאז התבוסה של מנצ'סטר יונייטד לברנטפורד באוגוסט 2022.

אל-נאסר הציגה הרכב עמוס בכוכבים. לצד רונאלדו פתחו גם סאדיו מאנה, ז'ואאו פליקס ואיניגו מרטינס, אך הרביעייה הנוצצת לא הצליחה למנוע תבוסה כואבת. עבור הפורטוגלי היה זה ההפסד הגבוה ביותר מאז הצטרף למועדון הסעודי בתחילת 2023, וה-0:4 הראשון שספג מאז התבוסה של מנצ'סטר יונייטד לברנטפורד באוגוסט 2022.