אל-עין, קבוצתו של מאמן מכבי ת"א לשעבר ולדימיר איביץ', הביסה הערב (שלישי) 0:4 את אל-נאסר וכריסטיאנו רונאלדו במחזור הפתיחה של ליגת האלופות האסייתית. הכוכב הפורטוגלי וחבריו לא מצאו תשובות לקבוצה האמירתית, שהשלימה ניצחון חד-צדדי מול אחת הקבוצות הנוצצות ביבשת.
כבר בדקה ה-25 חוסיין רחימי העלה אותה ליתרון והשלים צמד בדקה ה-63, ואחיו הגדול סופיאן רחימי הצטרף לחגיגה כעבור תשע דקות. יורגוס יאקובאקיס היווני קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-85 והשלים ערב מושלם עבור איביץ'.
אל-נאסר הציגה הרכב עמוס בכוכבים. לצד רונאלדו פתחו גם סאדיו מאנה, ז'ואאו פליקס ואיניגו מרטינס, אך הרביעייה הנוצצת לא הצליחה למנוע תבוסה כואבת. עבור הפורטוגלי היה זה ההפסד הגבוה ביותר מאז הצטרף למועדון הסעודי בתחילת 2023, וה-0:4 הראשון שספג מאז התבוסה של מנצ'סטר יונייטד לברנטפורד באוגוסט 2022.
עבור אל-עין מדובר גם בנקמה ספורטיבית על המפגש הקודם בין הקבוצות, שבו אל-נאסר הביסה אותה 1:5 בנובמבר 2024. עם זאת, לאמירתים זיכרונות טובים מהיריבה הסעודית: כמה חודשים קודם לכן הם הדיחו אותה ברבע גמר ליגת האלופות האסייתית לאחר דו־קרב פנדלים, בדרך לזכייה בתואר איביץ', שעמד בשתי קדנציות על הקווים במכבי ת"א, קיבל את אל-עין בתחילת 2025 והוביל אותה בעונה שעברה לאליפות ללא הפסד.