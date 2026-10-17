גם בגיל 41, כשהקריירה המקצוענית שלו מתקרבת בהדרגה לישורת האחרונה, כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לנצח את כולם במגרש שבו הכסף מדבר. דירוג הכדורגלנים המרוויחים בעולם לעונת 2026/27, שפרסם הבוקר (שבת) מגזין "פורבס", מציב את הכוכב הפורטוגלי בפסגה בפער עצום מהמתחרים.

לפי הערכות "פורבס", רונאלדו צפוי להכניס העונה לא פחות מ-300 מיליון דולר, מתוכם 250 מיליון מאל-נאסר הסעודית ו-50 מיליון נוספים מהסכמי חסות ועסקים מחוץ למגרש. לאו מסי, הנמסיס הגדול, מדורג במקום השני, אבל הרבה אחריו מבחינה כספית עם הכנסה מוערכת של 145 מיליון דולר: 70 מיליון שכר מאינטר מיאמי ו-75 מיליון נוספים מחסויות שונות.

גלריה בודד בפסגה. רונאלדו ( צילום: REUTERS/Stringer )

במקום השלישי נמצא קיליאן אמבאפה, כוכב ריאל מדריד, עם הכנסה מוערכת של 100 מיליון דולר. אחריו מדורג ארלינג הולאנד ממנצ'סטר סיטי עם 85 מיליון דולר, ובמקום החמישי חברו של אמבאפה לריאל, ויניסיוס ג'וניור, עם 76 מיליון דולר.

אבל הסיפור המסקרן של הדור הבא הוא לאמין ימאל. הכוכב הספרדי בן ה-19, שמשחק בברצלונה, צפוי להכניס כ-55 מיליון דולר בעונה הקרובה, לעומת 43 מיליון בשנה שעברה.

הרבה אחרי רונאלדו. מסי ( צילום: CHANDAN KHANNA / AFP )

את העשירייה משלימים סאדיו מאנה מאל נאסר, במקום השביעי עם 54 מיליון דולר; ג'וד בלינגהאם מריאל מדריד, במקום השמיני עם 45 מיליון; הארי קיין מבאיירן מינכן, במקום התשיעי עם 42 מיליון; ומוחמד סלאח, במקום העשירי עם הכנסה מוערכת של 40 מיליון דולר, למרות המעבר הקיץ לטרבזונספור הטורקית.

בסך הכול, עשרת הכדורגלנים המרוויחים בעולם צפויים להכניס 942 מיליון דולר בעונה הקרובה, ירידה קלה לעומת 945 מיליון דולר בשנה שעברה. חלק ניכר מהסכום מגיע משני הגדולים: רונאלדו ומסי אחראים יחד לכמעט מחצית מההכנסה הכוללת של העשירייה.

עלייה מרשימה. ימאל ( צילום: REUTERS/Dilara Senkaya )

גם מפת הכדורגלנים ברשימה משתנה. עזיבתו של קארים בנזמה, שהרוויח לפי ההערכות 104 מיליון דולר בשנה שעברה, פתחה מקום להארי קיין, שנכנס לעשירייה לראשונה מאז 2023. בעקבות זאת נותרו ברשימה רק שני שחקנים מהליגה הסעודית: רונאלדו ומאנה.

עשרת הגדולים על-פי "פורבס"