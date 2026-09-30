השיחה בין השניים נערכה על רקע המתח שנוצר מאז המשחק מול נורבגיה, שבו רונאלדו לא שותף כלל. החלוץ אמנם לא היה אמור לפתוח מלכתחילה, אך בשלב מסוים ז'סוס עדכן אותו כי קיימת כוונה להכניס אותו במחצית השנייה לכ-30 דקות. רונאלדו התחמם במהלך המשחק, אך בסופו של דבר לא עלה למגרש.