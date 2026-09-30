המשבר בנבחרת פורטוגל סביב כריסטיאנו רונאלדו עשוי להגיע לסיומו. מאמן הנבחרת ז'ורז'ה ז'סוס והקפטן קיימו הלילה (בין שלישי לרביעי) שיחה במלון הנבחרת במאלמו שבשבדיה, כאשר לפי דיווחים בכלי התקשורת בפורטוגל RTP ו-"א-בולה", הפגישה התנהלה היטב והותירה תחושות חיוביות.
השיחה בין השניים נערכה על רקע המתח שנוצר מאז המשחק מול נורבגיה, שבו רונאלדו לא שותף כלל. החלוץ אמנם לא היה אמור לפתוח מלכתחילה, אך בשלב מסוים ז'סוס עדכן אותו כי קיימת כוונה להכניס אותו במחצית השנייה לכ-30 דקות. רונאלדו התחמם במהלך המשחק, אך בסופו של דבר לא עלה למגרש.
עם שריקת הסיום לא הסתיר הקפטן את תסכולו. הוא עזב מיד את כר הדשא בדרכו לחדר ההלבשה, והאירוע עורר דיון מחודש סביב מעמדו ותפקידו בנבחרת. ז'סוס עצמו אמר לאחר המשחק כי בכוונתו לשוחח עם רונאלדו על התנהגותו.
מאז אותו משחק רונאלדו לא התאמן עם חבריו לנבחרת, למעט עבודה אישית בחדר הכושר. בהתאחדות הפורטוגלית ניסו תחילה להסביר את היעדרותו מהאימון בכך שבמתקני מאלמו לא היה הציוד הדרוש עבורו לאימון אישי, אך ההתפתחויות עוררו אי-נוחות בתוך הנבחרת.
כעת, לפחות על פי הדיווחים מפורטוגל, השיחה בין המאמן לקפטן עשויה לסמן ניסיון להרגיע את הרוחות. רונאלדו וז'סוס דנו באירועים האחרונים, והשיחה ביניהם הוגדרה כחיובית.
במקביל, נשיא ההתאחדות פדרו פרואנסה הגיע לקופנהגן. פרואנסה תכנן להגיע לאיים האזוריים כדי לצפות בנבחרת פורטוגל עד גיל 21 במשחק מול גיברלטר ביום רביעי, אך החליט לשנות את תוכניותיו ולהישאר קרוב לנבחרת הבוגרת כדי לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות.
פורטוגל, שתתמודד ביום חמישי מול דנמרק במחזור השלישי של ליגת האומות, מקווה להגיע למשחק כשהסערה סביב הקפטן מאחוריה. הנבחרת של ז'סוס החלה היטב את הקמפיין, כשניצחה בשני משחקיה הראשונים (0:1 ביתי על וויילס ו-1:2 מרשים בחוץ על נורבגיה).