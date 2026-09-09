ארלינג הולאנד שוב עשה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב - לכבוש, ועוד במשחק הראשון של מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות העונה. החלוץ הנורבגי הבקיע צמד במחצית השנייה והוביל את הקבוצה של אנסו מרסקה ל-0:2 על פורטו אתמול (שלישי), אבל מעבר לשלוש הנקודות, הוא רשם עוד ערב היסטורי במפעל.

הולאנד הגיע ל-59 שערים ב-59 הופעות בלבד בליגת האלופות. הצמד גם העלה אותו ל-36 שערים במדי מנצ'סטר סיטי במפעל האירופי הבכיר - מספר זהה לזה של סרחיו אגוארו, והוא השתווה לארגנטינאי האגדי כמלך שערי המועדון בליגת האלופות. בנוסף, הוא עקף את תומאס מולר ועלה למקום השביעי בטבלת הכובשים בכל הזמנים.

גלריה מכונת שערים. הולאנד ( צילום: Clive Brunskill/Getty Images )

את השער הראשון כבש הולאנד בנגיחה מקרוב בדקה ה-65 מבישול של אנסו פרננדס. עבור הקשר הארגנטינאי, שהגיע לסיטי מצ'לסי בהעברה ששברה את שיא ההעברות הבריטי, היה זה משחק הבכורה בליגת האלופות במדי קבוצתו החדשה. את השער השני כבש הולאנד בתוספת הזמן, כשבנגיעה אחת ברגל ימין הסיט לרשת. בכך הפכה פורטו לקבוצה ה-22 השונה שמולה הצליח החלוץ לכבוש בליגת האלופות.

"ארלינג הולאנד הוא חיה, מפלצת", אמר פרננדס לאחר המשחק. "בכל פעם שאני על המגרש, אני הולך לחפש אותו, ואני מקווה שאוכל לבשל לו עוד הרבה שערים ושהוא ימשיך להבקיע שערים כאלה".

הקשר הארגנטינאי לא הסתפק במחמאות על היכולת המקצועית של הנורבגי והוסיף: "זה לא רק השחקן שהוא - הוא גם בן אדם מדהים, והוא באמת קיבל אותי בברכה למועדון".

הולאנד, שכבר הבקיע שלושה שערים בשלושה משחקים בפרמייר-ליג העונה, הוביל את סיטי לפתיחת עונה מושלמת גם בליגה עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים. אחרי המשחק הוא התייחס למאמן החדש, אנסו מרסקה, ואמר: "אני מקווה שהוא מרוצה. ניצחנו במשחק חוץ קשה. תסתכלו על האווירה כאן, לפעמים היא הייתה לא אמיתית, אז אני מקווה שהוא שמח".

הנורבגי הוסיף: "אנחנו צריכים ללמוד. אנסו דורש מאיתנו הרבה, ואנחנו צריכים לדרוש הרבה אחד מהשני. אנחנו חייבים לנצח משחקים כי במנצ'סטר סיטי צריך לזכות בתארים".

יש לו סיבה טובה לחייך. הולאנד ( צילום: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP )

גם אחרי ערב מוצלח במיוחד, מצא הולאנד סיבה "להתלונן". הנורבגי עקץ את חברו החדש לקבוצה, איוב בואדי, לאחר שהקשר המרוקני הצעיר לא מסר לו במהלך אחד המהלכים במשחק. בואדי בן ה-18 פתח לראשונה במדי סיטי מאז הגיע בקיץ מליל תמורת כ-85.7 מיליון ליש"ט, והותיר רושם מצוין. הולאנד עצמו, שנבחר לשחקן המצטיין במשחק, לא חסך במחמאות מהכישרון הצעיר - אך גם דאג להבהיר מה היה חסר לו בהופעת הבכורה.