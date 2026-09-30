איליאן פיליפוב, איש עסקים בולגרי ובעלים ובעל המניות המרכזי של מועדון הכדורגל בוטב פלובדיב, נורה למוות לפנות בוקר (בין שלישי לרביעי) בעיר פלובדיב. כך דיווחו כלי תקשורת בבולגריה, בהם רדיו בולגריה, וכן סוכנות הידיעות רויטרס.

על פי הדיווחים, פיליפוב נורה בראשו בסביבות השעה 1:00 בלילה, בנכס שהיה בבעלותו בעיר. מותו נקבע בזירה. משרד הפנים הבולגרי מסר כי התקבל דיווח על אדם שנורה בכתובת בשכונה בפלובדיב, וכי נפתחה חקירה בחשד לעבירה פלילית חמורה.

🇧🇬 | Botev Plovdiv Başkanı Ilian Filipov, silahlı saldırıda öldürüldü. pic.twitter.com/UaCBnaJX78 — Balkan Futbolu (@BalkanFutbolu) September 30, 2026

פיליפוב היה דמות מוכרת במיוחד בכדורגל הבולגרי. הוא שימש כנשיא בוטב פלובדיב, ובמקביל החזיק במניות השליטה במועדון. בוטב, אחת הקבוצות הבולטות בעיר, משחקת בליגה הבכירה בבולגריה.

לצד פעילותו בכדורגל, פיליפוב היה מייסד ומנהל חברת PIMK, הנחשבת לאחת מחברות התחבורה והלוגיסטיקה הגדולות בבולגריה, ואף נמנית עם עשר החברות הגדולות בתחום באירופה. שמו נקשר גם לבניית אצטדיון חריסטו בוטב, אצטדיונה של הקבוצה מפלובדיב.

בעקבות הרצח חסמה המשטרה את דרכי הכניסה והיציאה המרכזיות מהעיר, הממוקמת כ-145 קילומטרים מדרום-מזרח לסופיה. התובעת המחוזית של פלובדיב, וניה חריסטבה, אמרה בתדרוך לתקשורת: "אנחנו פועלים באופן אקטיבי כדי לבדוק את כל כיווני החקירה האפשריים".