אוהדי גלאטסראיי שוב ניצלו את הבמה המרכזית של הכדורגל האירופי כדי למחות נגד ישראל. רגע לפני המשחק המסקרן מול ברצלונה בליגת האלופות (22:00), נתלו ברחבי אצטדיון רמס פארק באיסטנבול שלטים עם הכיתובים "שחררו את פלסטין" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה".