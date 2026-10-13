אוהדי גלאטסראיי שוב ניצלו את הבמה המרכזית של הכדורגל האירופי כדי למחות נגד ישראל. רגע לפני המשחק המסקרן מול ברצלונה בליגת האלופות (22:00), נתלו ברחבי אצטדיון רמס פארק באיסטנבול שלטים עם הכיתובים "שחררו את פלסטין" ו"האנושות איבדה את מצפונה בעזה".
לא מדובר באירוע חד-פעמי. באוגוסט 2024, במהלך משחקה של גלאטסראיי מול יאנג בויז השווייצרית במוקדמות ליגת האלופות, הניפו האוהדים שלטים עם אותם שני מסרים בדיוק. שנה לאחר מכן, בספטמבר 2025, חזרה המחאה ליציעים, הפעם במשחק מול ליברפול במסגרת המפעל האירופי.
באותו משחק מול ליברפול הופיעו לצד השלטים המוכרים גם מסרים נוספים, בהם "תנו לתינוקות בעזה לחיות", "אם ירושלים לא חופשית, העולם שבוי" ו"רצח עם בפלסטין".
באוקטובר 2025 נרשם מפגן מחאה נוסף, לקראת המשחק מול בודה גלימט הנורבגית בליגת האלופות. הפעם גם המועדון עצמו העניק למחאה במה: בחשבונה הרשמי ברשת X פרסמה גלאטסראיי תמונות מהיציעים בצירוף המסר "עצרו את רצח העם".