הכוונה המקורית של המועדון הייתה לציין את שנת הקמתו, 1893, באמצעות הכיתוב על פריטי הלבוש. עם זאת, באוקספורד יונייטד הבינו כי השילוב שנבחר יוצר קשר ישיר למטוס יונייטד איירליינס 93, שהתרסק בפנסילבניה לאחר שנחטף במהלך מתקפת הטרור ההיא בארה"ב.

הכוונה המקורית של המועדון הייתה לציין את שנת הקמתו, 1893, באמצעות הכיתוב על פריטי הלבוש. עם זאת, באוקספורד יונייטד הבינו כי השילוב שנבחר יוצר קשר ישיר למטוס יונייטד איירליינס 93, שהתרסק בפנסילבניה לאחר שנחטף במהלך מתקפת הטרור ההיא בארה"ב.

הכוונה המקורית של המועדון הייתה לציין את שנת הקמתו, 1893, באמצעות הכיתוב על פריטי הלבוש. עם זאת, באוקספורד יונייטד הבינו כי השילוב שנבחר יוצר קשר ישיר למטוס יונייטד איירליינס 93, שהתרסק בפנסילבניה לאחר שנחטף במהלך מתקפת הטרור ההיא בארה"ב.

המועדון פרסם התנצלות והודיע כי קו הבגדים, שנקרא Campus Clothing, הוסר מהמכירה באופן מיידי. באוקספורד יונייטד הודו כי הפריטים שוחררו "בלי להבין את ההקשר ההיסטורי והאסוציאציות" שנלוות לכיתוב.

המועדון פרסם התנצלות והודיע כי קו הבגדים, שנקרא Campus Clothing, הוסר מהמכירה באופן מיידי. באוקספורד יונייטד הודו כי הפריטים שוחררו "בלי להבין את ההקשר ההיסטורי והאסוציאציות" שנלוות לכיתוב.

המועדון פרסם התנצלות והודיע כי קו הבגדים, שנקרא Campus Clothing, הוסר מהמכירה באופן מיידי. באוקספורד יונייטד הודו כי הפריטים שוחררו "בלי להבין את ההקשר ההיסטורי והאסוציאציות" שנלוות לכיתוב.