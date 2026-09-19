אוקספורד יונייטד, קבוצה די אלמונית מהליגה השלישית באנגליה, נקלעה לסערה לאחר שהמועדון פרסם תמונות של קו בגדים חדש שעל גביו הודפס הכיתוב "United 93" - שמו של אחד ממטוסי הנוסעים שנחטפו בפיגועי 11 בספטמבר 2001.
הכוונה המקורית של המועדון הייתה לציין את שנת הקמתו, 1893, באמצעות הכיתוב על פריטי הלבוש. עם זאת, באוקספורד יונייטד הבינו כי השילוב שנבחר יוצר קשר ישיר למטוס יונייטד איירליינס 93, שהתרסק בפנסילבניה לאחר שנחטף במהלך מתקפת הטרור ההיא בארה"ב.
המועדון פרסם התנצלות והודיע כי קו הבגדים, שנקרא Campus Clothing, הוסר מהמכירה באופן מיידי. באוקספורד יונייטד הודו כי הפריטים שוחררו "בלי להבין את ההקשר ההיסטורי והאסוציאציות" שנלוות לכיתוב.
"זה לא היה אמור להגיע לנקודת המכירה ואנחנו לוקחים אחריות מלאה על כך שלא ביצענו בדיקת נאותות ראויה", נמסר מהמועדון. "הסרנו את הקולקציה באופן מיידי ואנחנו בוחנים את תהליכי האישור שלנו כדי לוודא שדבר כזה לא יקרה שוב".
טיסת יונייטד איירליינס 93 הייתה אחת מארבע טיסות נוסעים שנחטפו ב-11 בספטמבר 2001. המטוס התרסק באזור שאנקסוויל שבפנסילבניה, וכל 44 האנשים שהיו על סיפונו נהרגו. על פי ההערכות, המטוס היה בדרכו לעבר בניין הקפיטול בוושינגטון. בשנת 2006 יצא גם סרט דוקומנטרי-דרמטי בשם "United 93", שעסק באירועים סביב הטיסה.
פיגועי 11 בספטמבר בוצעו באמצעות חטיפת ארבעה מטוסי נוסעים על ידי 19 אנשי אל-קאעידה. שניים מהמטוסים הוטסו אל מגדלי התאומים במרכז הסחר העולמי בניו יורק, מטוס נוסף פגע בפנטגון באזור וושינגטון, והמטוס הרביעי התרסק בפנסילבניה. בסך הכול נהרגו בפיגועים 2,977 בני אדם ועשרות אלפים נוספים נפצעו.