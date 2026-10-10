ריאל מדריד חזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון חשוב, ורגע ביזארי במיוחד. הבלאנקוס פגשו הלילה (שבת) את ויאריאל בברנבאו, וניצחו 0:1 משער של יאן דיומנדה, שכבש את שער הבכורה שלו במדי הקבוצה. אך את הרגע של הערב, סיפק ויניסיוס ג'וניור.