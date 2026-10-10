ריאל מדריד חזרה מפגרת הנבחרות עם ניצחון חשוב, ורגע ביזארי במיוחד. הבלאנקוס פגשו הלילה (שבת) את ויאריאל בברנבאו, וניצחו 0:1 משער של יאן דיומנדה, שכבש את שער הבכורה שלו במדי הקבוצה. אך את הרגע של הערב, סיפק ויניסיוס ג'וניור.
הכוכב הברזילאי פתח את הערב בספסל של מוריניו, עקב פתיחת העונה החלשה שלו. בדקה ה-52, הוא נכנס מהספסל במקום טרנט אלכסנדר ארנולד והשפיע על המשחק לטובה - הוביל התקפות, פתח את המשחק ואיים על השער. ובדקה ה-72, כבש לאחר מתפרצת מצוינת - ויניסיוס חגג בשיגעון מוחלט וראו שלשער הייתה משמעות מיוחדת עבורו - ואפילו המאמן ז'וז'ה מוריניו רץ לעברו וחגג עמו.
אך בבדיקת ה-VAR של השער, נראה ויניסיוס מושך בשיערו של שחקן היריבה באותו מהלך שהוביל לשער, מה שהוביל לפסילת השער - ולכרטיס אדום ישיר שנשלף לעבר ויניסיוס. הברזילאי איבד את עשתונותיו באותו רגע, והפך תוך שניות, רגע שקנה את עולמו והוכיח למוריניו שהוא שווה מקום בהרכב - לאכזבה עצומה, שהשאירה את קבוצתו בעשרה שחקנים.