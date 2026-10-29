המרוץ של כריסטיאנו רונאלדו לעבר 1,000 שערים בקריירה נמשך, ובענק. הערב (חמישי) הכוכב הפורטוגלי עשה צעד נוסף לעבר היעד, כשהבקיע שלושער בניצחון הביתי של אל-נאסר 3:5 על אל-חולוד במסגרת המחזור ה-12 בליגה הסעודית. לרונאלדו, למי ששואל, יש כבר 985 שערים בקריירה.

הערב דווקא התחיל באופן מתסכל עבור הפורטוגלי, שראה שני שערים שלו נפסלים במהלך המחצית הראשונה, אחד מהם כבר בדקה העשירית בשל נבדל. אלא שבינתיים, אל-חולוד הצליחה להפתיע את המארחת ועלתה ליתרון בדקה ה-16, כשדומינגס מצא את הרשת.

רונאלדו חוגג, הערב מול אל-חולוד ( צילום: Abdullah Ahmed/Getty Images )

אל-נאסר הגיבה במהירות והפכה את התוצאה בתוך 22 דקות. בדקה ה-24 אנג'לו השווה ל-1:1 לאחר בישול של ז'ואאו פליקס, ובדקה ה-38 סאדיו מאנה השלים את המהפך, שוב אחרי מסירה של הפורטוגלי. אלא שהדרמה לא הסתיימה: עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה אסומבה קבע 2:2.

השער ה-983 בקריירה של רונאלדו

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!!! GOL 983!!! SIIUUUUUUU https://t.co/aw00jyX9P2 — MT2 (@madrid_total2) October 29, 2026

השער ה-984 בקריירה של רונאלדו

THIS IS ONE OF THE HARDEST FINISHES IN FOOTBALL CRISTIANO RONALDO IS SO GOATED MAN 🐐 https://t.co/5LjG8czv1w — fan (@NoodleHairCR7) October 29, 2026

השער ה-985 בקריירה של רונאלדו

🚨🚨🚨| HAT-TRICK CRISTIANO RONALDO!!!!!! HAT-TRICK HAT-TRICK HAT-TRICK!!!!!! ONLY 15 MORE GOALS FOR 1000!!! https://t.co/FiSLm6PeQY — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

אחרי המחצית הראשונה המתסכלת, רונאלדו לקח את העניינים לידיים. בדקה ה-66 הוא היה במקום הנכון כדי לדחוק מקרוב לרשת אחרי בישול נוסף של פליקס, להחזיר את היתרון לאל-נאסר ולהעלות את מאזנו ל-983 שערים בקריירה.

שש דקות בלבד לאחר מכן, בדקה ה-72, הפורטוגלי השלים צמד עם נגיחה מדויקת, שוב מבישול של פליקס. לקראת הסיום הוא השלים את השלושער, הפעם לאחר שמאנה סיפק לו מצב נוח מול שער חשוף, כשהשוער מחוץ לשערו. ארבע דקות בתוך תוספת הזמן אמסמסבה צימק ל-5:3.

זהו הכיבוש השמיני של רונאלדו העונה בליגה הסעודית, כשיש לו עוד אחד במסגרת גביע האלופות של אסיה. בזכות הניצחון אל-נאסר נצמדה לאל-קאדסיה שבפסגה, כשלשתיהן יש 28 נקודות.