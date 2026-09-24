הסערה סביב משחקיה הקרובים של נבחרת אירלנד מול ישראל בליגת האומות הגיעה גם לניו יורק. ראש העיר זוהראן ממדאני נשאל אתמול (רביעי), לאחר שנפגש עם ראש ממשלת אירלנד מיהאל מרטין, אם יעודד את הציבור האירי להחרים את הצפייה במשחקים. ממדאני שיבח את עמדתם של האירים כלפי הפלסטינים, אך אמר שישאיר להם את ההחלטה בעניין. "כשאנחנו מחפשים בניו יורק דוגמה לסולידריות, התשובה היא לעיתים קרובות האירים", אמר. "הם התייצבו למען כבוד האדם וזכויות אדם, והחילו את העקרונות האלה גם על הפלסטינים, בשעה שרבים כל כך מסרבים לעשות זאת. אני מעריך אותם מאוד. את השאלה הזאת אשאיר לאירים".
השאלה לממדאני הוצגה בעקבות דבריו של מאמן אירלנד, היימיר הלגרימסון, לקראת שני משחקי ליגת האומות נגד ישראל. "אנחנו לא משחקים עם רצח עם, אנחנו משחקים נגד רצח עם. אנחנו משחקים נגד ישראל, לא איתה", אמר המאמן. ההתאחדות הישראלית השיבה בהודעה שבה ייחסה לו "טיפשות, בורות וצביעות".
מרטין התייצב לצד המאמן. "המאמן שלנו אומר בדיוק את מה שהעולם יודע ומבין. ישראל לא יכולה להמשיך להכחיש זאת", הסביר. הלגרימסון עצמו אמר בהמשך שהוא מודה על התמיכה, אך הודה כי דבריו הסיטו את תשומת הלב מהמשחק הראשון של נבחרתו, הערב (21:45) בחוץ מול קוסובו.
עוד קודם לכן יותר מ-160 ספורטאים אירים חתמו על מכתב שקרא לשחקני הנבחרת להחרים את שני המשחקים מול ישראל. גם השידור עורר מחלוקת. רשת RTÉ הודיעה שתשדר את המשחקים, אך ללא אולפן וללא שדרן מטעמה, בעקבות הקריאות להחרים גם את השידורים. המשחק הראשון ייערך ביום ראשון בהונגריה: משחק ה"בית" האירי, ב-4 באוקטובר, הועבר מדבלין לסרביה וייערך ללא קהל. הקפטן הזמני דארה אושיי אמר ששחקני הנבחרת ייפגשו ביום שישי, לאחר המשחק הערב מול קוסובו, כדי להחליט יחד כיצד ינהגו מול ישראל, בין היתר בשאלת לחיצות הידיים לפני המשחק.
הפגישה בין ממדאני למרטין
העימות הישיר בין ממדאני לבנימין נתניהו עמד ברקע הפגישה בינו ובין מרטין, שחלקה התנהל ברכבת התחתית בדרך לברוקלין, לעיני המצלמות. ראש העיר כינה השבוע את ראש הממשלה "פושע מלחמה" ו"אדריכל של רצח עם מחריד נגד העם הפלסטיני". נתניהו האשים אותו בתמיכה בחמאס ובהסתה נגד יהודי ניו יורק.