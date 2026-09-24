הסערה סביב משחקיה הקרובים של נבחרת אירלנד מול ישראל בליגת האומות הגיעה גם לניו יורק. ראש העיר זוהראן ממדאני נשאל אתמול (רביעי), לאחר שנפגש עם ראש ממשלת אירלנד מיהאל מרטין, אם יעודד את הציבור האירי להחרים את הצפייה במשחקים. ממדאני שיבח את עמדתם של האירים כלפי הפלסטינים, אך אמר שישאיר להם את ההחלטה בעניין. "כשאנחנו מחפשים בניו יורק דוגמה לסולידריות, התשובה היא לעיתים קרובות האירים", אמר. "הם התייצבו למען כבוד האדם וזכויות אדם, והחילו את העקרונות האלה גם על הפלסטינים, בשעה שרבים כל כך מסרבים לעשות זאת. אני מעריך אותם מאוד. את השאלה הזאת אשאיר לאירים".