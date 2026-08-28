אחרי שארבע מתוך חמש הליגות הבכירות באירופה יצאו לדרך, הערב (שישי) הצטרפה גם הבונדסליגה, עם משחקה של האלופה, באיירן מינכן, שפירקה ללא קושי את שטוטגרט. בצרפת, האלופה ואלופת אירופה בשנתיים האחרונות, פריז סן ז'רמן, עדיין ללא ניצחון אחרי שני מחזורים, ונחלצה בעור שיניה מהפסד בזכות שני שערים בתוספת הזמן. מילאן פתחה את המחזור השני בליגה האיטלקית עם ניצחון על ונציה.

ליל - פריז סן ז'רמן 2:2

לפני 12 ימים, פ.ס.ז' הפסידה את הסופר-קאפ הצרפתי ללאנס. שבוע לאחר מכן, היא פתחה עונה בליגה הצרפתית עם 2:2 מול ראן לאחר שפיגרה 2:0 הודות לצמד של פראן טורס. הערב קרה לה בדיוק אותו דבר במשחק שפתח את המחזור השני בצרפת - רק בתום דרמה הרבה יותר גדולה.

גלריה אלופת אירופה עדיין לא הגיעה לעונה. מרקיניוס ( צילום: AP Photo/Jean-Francois Badias )

אלופת צרפת ואירופה יצאה למשחק חוץ מול ליל במטרה להשיג ניצחון בכורה העונה בזירה המקומית, אך שוב מצאה את עצמה בפיגור 2:0 משערים של האקון הראלדסון (21) ודילן באקווה (84) - כאשר את שני השערים בישל אוליבייה ז'ירו הבלתי נגמר (בן 39). המקומיים כבר ראו את הניצחון, אך ויטיניה צימק בדקה ה-91 לאחר בישול של מיקה חודס בהופעת הבכורה, ובישל את שער השוויון לקפטן, מרקיניוס, חמש דקות בתוך תוספת הזמן. החבורה של לואיס אנריקה שוב נחלצת מהפסד, אך בהחלט נראה שהיא עדיין לא הגיעה לפתיחת העונה בצרפת.

באיירן מינכן - שטוטגרט 1:5

ללא ג'מאל מוסיאלה, שעדיין לא משחק בעקבות הבעיה הרפואית שממנה הוא סובל, אלופת גרמניה פתחה את העונה בבונדסליגה היכן שסיימה את העונה הקודמת - עם ניצחון מוחץ. באיירן אירחה את שטוטגרט למשחק שפתח את המחזור הראשון ופירקה אותה עם ארבעה שערים במחצית השנייה. המחצית הראשונה הסתיימה עם שער אחד, כאשר דאיו אופמקאנו הבקיע בדקה ה-21. האורחת הפתיעה עם שער שוויון בדקה ה-52 של יושע ואגנומאן, אך זה רק העיר את הענק הבווארי.

מייקל אוליסה החזיר את היתרון לבאיירן בדקה ה-55, ושתי דקות אחרי זה ואגנומאן הבקיע שוב - הפעם שער עצמי - וקבע 1:3. בדקה ה-61 נכנס שחקן הרכש של באיירן, איסמעיל סאייברי, ובישל בדקה ה-82 את הרביעי לאלכסנדר פאבלוביץ'. המרוקאי חתם הופעת בכורה רשמית מהסרטים עם בישול שני, הפעם ללואיס דיאס בתוספת הזמן - וחתם את החגיגה.

שני בישולים בהופעת הבכורה הרשמית בבאיירן. איסמעיל סאייברי חוגג עם אלכסנדר פאבלוביץ' ( צילום: Alex Grimm/Getty Images )

מילאן - ונציה 0:2