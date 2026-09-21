קצת יותר מ-24 שעות בלי לדעת מה קורה בעולם זה לא מעט זמן, אז כדי לעשות לכם קצת סדר, הנה כל מה שהפסדתם בספורט ברחבי הגלובוס בזמן יום כיפור.

ספרד - אתלטיקו ניצחה את ריאל בתום דרבי סוער

כשנה לאחר שחטפה 5:2 משפיל מאתלטיקו ועם שלושה ניצחונות רצופים (שניים בליגה ואחד בליגת האלופות), ריאל מדריד שבה לוונדה מטרופוליטנו במטרה להמשיך במומנטום ולהישאר קרובה לברצלונה שבפסגה. עם זאת, לחבורה של דייגו סימאונה היו תוכניות אחרות, ולמרות שהפעם זה לא הסתיים בחמישייה, הקולצ'ונרוס שוב יצאו עם שלוש הנקודות בדרבי ביתי עצבני וסוער במיוחד, שכמו בשנה שעברה, גם הפעם נערך במסגרת המחזור השביעי.

גלריה ריאל שוב יוצאת בידיים ריקות מהמטרופוליטנו. קיליאן אמבאפה ( צילום: Thomas COEX / AFP )

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים ( צילום: Oscar DEL POZO / AFP )

אחרי מחצית ראשונה מאופסת (ותקרית אלימה בין אנשי שני המועדונים במנהרה בדרך לחדר ההלבשה בהפסקה), אתלטיקו קיבלה פנדל בדקה ה-50 לאחר שדין האוסן הכשיל ברחבה את ג'וליאנו סימאונה. הבלם הדני ראה תחילה את הכרטיס הצהוב, אך ה-VAR קרא לשופט, שהחליט לבטל את הצהוב - ושלף אדום. אחרי שלוש דקות של עיכוב, אלכס גרימלדו שלח את הפנדל פנימה. שש דקות לאחר מכן סימאונה ג'וניור שוב היה מעורב, כשהפעם בישל לג'ונתן דייויד את השני (משחק שלישי ברציפות שהקנדי כובש).

שער מצמק של אנטוניו רודיגר בדקה ה-89 נתן מעט תקוות לריאל, אך היא לא הצליחה לעשות מעבר וסופרת שני הפסדים בלה-ליגה, והיא כעת במקום הרביעי בלבד, במרחק של שש נקודות מברצלונה. בסיום, הבלאנקוס באו בטענות קשות לשיפוט ולמשחק האגרסיבי של אתלטיקו, ואף אסרו על השחקנים להתראיין לתקשורת.

טורקיה - סבע ואמדספור הדהימו את בשיקטאש

אמדספור היא אחד הסיפורים המרתקים בכדורגל הטורקי. הקבוצה מהעיר דיארבקיר בטורקיה (שנקראת בכורדית "אמד"), שמזוהה באופן מובהק עם האוכלוסייה הכורדית, חוללה הפתעה גדולה כשניצחה 2:3 את בשיקטאש ועלתה למקום הראשון בליגה הטורקית - זאת בעונת הבכורה שלה בליגה הבכירה. נכון, מדובר בסך הכל במחזור השישי, אך דיא סבע וחבריו מסתמנים כהפתעה המרעננת של פתיחת העונה בטורקיה.

בדקה ה-13 גיפט אורבאן הקפיץ את היציעים כשכבש את הראשון של אמדספור בבעיטה אדירה לחיבורים ממרחק של כ-25 מטר. תשע דקות לאחר מכן הגיע הרגע הגדול של סבע. שחקן ההתקפה הישראלי התקדם מעט, וממרחק של יותר מ-20 מטר כבש שער יפהפה נוסף למארחת - שעלתה ל-0:2. דושאן ולאחוביץ' החזיר את בשיקטאש למשחק עם שער מצמק (55), אך ארבע דקות לאחר מכן פורקאן סויאלפ קבע 1:3 מקומי. אמדספור נותרה בעשרה שחקנים בדקה ה-84, וספגה שער מצמק בדקה ה-98 לאחר פנדל מדויק של אורקון קוקצ'ו, אך שמרה על שלוש הנקודות ותפסה את הפסגה.

הבקיע שער נהדר. דיא סבע ( צילום: Ahmad Mora/Getty Images )

אנגליה - יונייטד שוב מעדה, סיטי חגגה, תיקו לחלאילי

עם רצף של שלושה משחקי ליגה ללא ניצחון והדחה מגביע הליגה האנגלי, מנצ'סטר יונייטד הגיעה למשחק החוץ מול פולהאם במטרה להשיג ניצחון שישאיר אותה בקרבת הצמרת. עם זאת, שחקניו של מייקל קאריק שוב היו לא מדויקים, ולמרות 29 בעיטות לשער ו-10 למסגרת, הם לא הצליחו למצוא את הרשת. בדקה ה-63 ליסנדרו מרטינס עשה זאת - אך כבש לשער הלא נכון והעניק למארחת את היתרון. מתאוס קוניה כבש בדקה ה-89 וחילץ נקודה לשדים האדומים, הקבוצה של קאריק נותרה עם ניצחון בודד לאחר חמישה מחזורים, והיא רחוקה עשר נקודות מהפסגה.

לפני הצום: מנצ'סטר סיטי שמרה על מאזן מושלם לאחר 3:5 נפלא ומהנה על סנדרלנד. אנסו פרננדס כבש שער בכורה (9), אנטואן סמניו כבש צמד (43 ו-57) ובישל לריאן שרקי (29) וארלינג הולאנד הבקיע את החמישי (81). בראיין ברובי כבש שלושער עבור האורחת (12, 33 ו-59), שהשוותה פעמיים, צימקה ל-4:3 - אך יצאה רק עם המחמאות וללא נקודות. במשחק נוסף, ענאן חלאילי (90 דקות) וקריסטל פאלאס נפרדו ב-0:0 בחוץ מלידס, וליברפול חזרה למסלול הניצחונות בליגה עם 0:1 בחוץ על בורנמות' (אלכסנדר איסק, 57).

פתיחת העונה המגומגמת של מנצ'סטר יונייטד נמשכת. מייקל קאריק עם ברונו פרננדש ( צילום: AP Photo/Kin Cheung )

הצגה שלו ושל סיטי. אנטואן סמניו חוגג ( צילום: Matt McNulty/Getty Images )

צרפת - פריז סן ז'רמן ניצחה את מארסיי בחוץ

אחרי שהשיגה במחזור שעבר את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה, אלופת צרפת ואירופה יצאה לסטאד ולודרום למשחק חוץ לוהט מול מארסיי, שפתחה את העונה עם שלושה הפסדים בארבעה משחקים. אחרי 0:0 במחצית הראשונה, קיבלנו בליץ של שלושה שערים תוך שמונה דקות: פראן טורס העלה את האורחת ליתרון (66), אך אנג'ל גומס השווה שש דקות לאחר מכן. מרקיניוס לא התרשם והחזיר את היתרון לפ.ס.ז' תוך שתי דקות. בדקה ה-77 טימותי וואה הורחק לאחר שנשלף לעברו כרטיס צהוב שני. המקומיים לא הצליחו להשוות. החבורה של לואיס אנריקה ממשיכה לטפס במעלה הטבלה, בעוד מארסיי ירדה מתחת לקו האדום.

איטליה - מילאן ויובנטוס חזרו למסלול הניצחונות

אחרי שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון (פעמיים תיקו בליגה והפסד ביתי לבנפיקה בליגה האירופית), מילאן הרשימה עם 0:3 קליל על לצ'ה (עומרי גאנדלמן לא היה בסגל), שהעלה אותה למקום החמישי במרחק של שתי נקודות בלבד מרומא שבפסגה. כריסטיאן פוליסיק (14), אדריאן ראביו (61) ודייגו מוריירה (73) כבשו לחבורה של רובן אמורים.