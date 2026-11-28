אחרי הבכורה המאכזבת מול ליברפול באנפילד וה-2:2 חוץ מול ספורטינג ליסבון במסגרת ליגת האלופות, מאוריסיו פוצ'טינו קיווה לחגוג את ניצחון הבכורה שלו עם מנצ'סטר יונייטד בבית, באולד טראפורד, מול הקהל הביתי. אבל הוא יצטרך לחכות משחק נוסף אחרי ה-4:0 לברנטפורד, שמצדה טיפסה לפחות זמנית למקום החמישי.

כבר בדקה ה-19 קולום ווילסון הכה את האוהדים הביתיים בהלם עם שער ראשון מבישול של דנגו אאוטרה ובדקה ה-32 הצמד הוסיף שער ובישול. כריסטופר אייר (81) דחק מקרוב את השלישי וקווין שאדה קבע את תוצאת המשחק עמוק בתוספת הזמן.

גלריה גם לא בבכורה הביתית. פוצ'טינו ( צילום: AP Photo/Dave Thompson )

אובדי עצות. זירקזי ופרננדש ( צילום: REUTERS/Phil Noble )

עד כמה רע מצבה של מנצ'סטר יונייטד? נכון לעכשיו הקבוצה מצפון אנגליה מחזיקה בהגנה הגרועה ביותר בחמש הליגות הבכירות בכל המסגרות עם 40 שערי חובה. 13 שערים שספגה הקבוצה באולד טראפורד הוא המאזן הכי גרוע של המועדון ב-11 מחזורי הפתיחה מאז 1930/31 - והיא הפכה לקבוצה הראשונה אי פעם בפרמייר-ליג שסופגת שני שערים לפחות בשבע מחציות ברציפות.

השדים האדומים נמצאים עכשיו בסכנה אמיתית לרדת למקום האחרון בתום המחזור. קריסטל פאלאס וענאן חליאלי, שנועלים את הטבלה, יארחו מחר את האל (16:05) ובמקרה של ניצחון תוכל הקבוצה מלונדון לחלוף על פני הלפני אחרונה - מנצ'סטר יונייטד.

גרמניה: 1:8 מטורף לפאדרבורן נגד שאלקה

פאדרבורן הביסה 1:8 את שאלקה במחזור ה-11 בבונדסליגה, עם תצוגת תכלית יוצאת דופן. ינו טר הורסט העלה את המארחת ליתרון (21), סטפנו מרינו השלים צמד (39 ו-45+4), וסטפן (55) טיגס קבע 0:4. מרינו (57) הוסיף את השלישי אחרי 2 דקות, לפני שאדיל אושיש צימק (59). דניז צייטלר (73), גבריאל וידוביץ' בפנדל (85) ופליקס גצה (90+6) חתמו את התוצאה המשוגעת.

שחקני פאדרבורן חוגגים מול שאלקה ( צילום: Christof Koepsel/Getty Images )