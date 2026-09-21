שער שוויון מקרי של מתאוס קוניה בדקה ה-89 הציל את מנצ'סטר יונייטד מהפסד שלישי ברציפות, אבל לא הצליח להסתיר עוד הופעה מדאיגה. השדים האדומים סיימו אתמול (ראשון) ב-1:1 אצל פולהאם, שטרם ניצחה העונה, ויצאו לפגרת הנבחרות עם חמש נקודות בלבד מחמישה מחזורים וכשהם כבר מודחים מגביע הליגה. פולהאם עלתה ליתרון בדקה ה-63 משער עצמי אומלל של ליסנדרו מרטינס, לאחר שסנה לאמנס הדף ניסיון של קלווין באסי, ורק בעיטה של קוניה שהוסטה על ידי דויד אפנגרובר מנעה ממייקל קאריק הפסד נוסף.

שער שוויון מקרי של מתאוס קוניה בדקה ה-89 הציל את מנצ'סטר יונייטד מהפסד שלישי ברציפות, אבל לא הצליח להסתיר עוד הופעה מדאיגה. השדים האדומים סיימו אתמול (ראשון) ב-1:1 אצל פולהאם, שטרם ניצחה העונה, ויצאו לפגרת הנבחרות עם חמש נקודות בלבד מחמישה מחזורים וכשהם כבר מודחים מגביע הליגה. פולהאם עלתה ליתרון בדקה ה-63 משער עצמי אומלל של ליסנדרו מרטינס, לאחר שסנה לאמנס הדף ניסיון של קלווין באסי, ורק בעיטה של קוניה שהוסטה על ידי דויד אפנגרובר מנעה ממייקל קאריק הפסד נוסף.

שער שוויון מקרי של מתאוס קוניה בדקה ה-89 הציל את מנצ'סטר יונייטד מהפסד שלישי ברציפות, אבל לא הצליח להסתיר עוד הופעה מדאיגה. השדים האדומים סיימו אתמול (ראשון) ב-1:1 אצל פולהאם, שטרם ניצחה העונה, ויצאו לפגרת הנבחרות עם חמש נקודות בלבד מחמישה מחזורים וכשהם כבר מודחים מגביע הליגה. פולהאם עלתה ליתרון בדקה ה-63 משער עצמי אומלל של ליסנדרו מרטינס, לאחר שסנה לאמנס הדף ניסיון של קלווין באסי, ורק בעיטה של קוניה שהוסטה על ידי דויד אפנגרובר מנעה ממייקל קאריק הפסד נוסף.

הכעס ביציע האורחים התפרץ בדקה ה-80, כאשר קאריק החליף את קובי מיינו במייסון מאונט בזמן שיונייטד הייתה בפיגור. ההחלטה התקבלה בשריקות בוז ובשירה בשמו של מיינו, שהיה דווקא בין השחקנים הטובים יותר של האורחת. “תמיד יהיו תגובות מסוימות כשמבצעים חילופים”, הסביר המאמן. "קובי שיחק טוב, אבל בשלב הזה ניסינו לגרום למשהו לקרות. דיברתי איתו לאחר המשחק והוא בסדר גמור". ברשתות החברתיות טענו שקאריק איבד את הקהל, אחרים תהו מדוע הוציא את אחד השחקנים היחידים שהעניקו לקבוצה שליטה, ואף נשמעו קריאות להחזיר את רובן אמורים - המאמן שקאריק החליף.

הכעס ביציע האורחים התפרץ בדקה ה-80, כאשר קאריק החליף את קובי מיינו במייסון מאונט בזמן שיונייטד הייתה בפיגור. ההחלטה התקבלה בשריקות בוז ובשירה בשמו של מיינו, שהיה דווקא בין השחקנים הטובים יותר של האורחת. “תמיד יהיו תגובות מסוימות כשמבצעים חילופים”, הסביר המאמן. "קובי שיחק טוב, אבל בשלב הזה ניסינו לגרום למשהו לקרות. דיברתי איתו לאחר המשחק והוא בסדר גמור". ברשתות החברתיות טענו שקאריק איבד את הקהל, אחרים תהו מדוע הוציא את אחד השחקנים היחידים שהעניקו לקבוצה שליטה, ואף נשמעו קריאות להחזיר את רובן אמורים - המאמן שקאריק החליף.

הכעס ביציע האורחים התפרץ בדקה ה-80, כאשר קאריק החליף את קובי מיינו במייסון מאונט בזמן שיונייטד הייתה בפיגור. ההחלטה התקבלה בשריקות בוז ובשירה בשמו של מיינו, שהיה דווקא בין השחקנים הטובים יותר של האורחת. “תמיד יהיו תגובות מסוימות כשמבצעים חילופים”, הסביר המאמן. "קובי שיחק טוב, אבל בשלב הזה ניסינו לגרום למשהו לקרות. דיברתי איתו לאחר המשחק והוא בסדר גמור". ברשתות החברתיות טענו שקאריק איבד את הקהל, אחרים תהו מדוע הוציא את אחד השחקנים היחידים שהעניקו לקבוצה שליטה, ואף נשמעו קריאות להחזיר את רובן אמורים - המאמן שקאריק החליף.

גארי נוויל, קפטן העבר של יונייטד הגדיר את חוסר המאמץ של השחקנים ברבע השעה שקדמה לשער של פולהאם "פתטי לחלוטין", והוסיף: "אני צופה במנצ’סטר יונייטד מגיל חמש, ואלה 15 הדקות הגרועות ביותר שראיתי. מעולם לא ראיתי חוסר מאמץ כזה". התחושות של נוויל קיבלו חיזוק מהמספרים: על פי נתוני GeniusIQ, יונייטד מדורגת במקום האחרון בפרמייר ליג במרחק, במספר ובזמן הספרינטים של השחקנים. מול פולהאם היא רצה 6.6 קילומטרים פחות מיריבתה.

גארי נוויל, קפטן העבר של יונייטד הגדיר את חוסר המאמץ של השחקנים ברבע השעה שקדמה לשער של פולהאם "פתטי לחלוטין", והוסיף: "אני צופה במנצ’סטר יונייטד מגיל חמש, ואלה 15 הדקות הגרועות ביותר שראיתי. מעולם לא ראיתי חוסר מאמץ כזה". התחושות של נוויל קיבלו חיזוק מהמספרים: על פי נתוני GeniusIQ, יונייטד מדורגת במקום האחרון בפרמייר ליג במרחק, במספר ובזמן הספרינטים של השחקנים. מול פולהאם היא רצה 6.6 קילומטרים פחות מיריבתה.

גארי נוויל, קפטן העבר של יונייטד הגדיר את חוסר המאמץ של השחקנים ברבע השעה שקדמה לשער של פולהאם "פתטי לחלוטין", והוסיף: "אני צופה במנצ’סטר יונייטד מגיל חמש, ואלה 15 הדקות הגרועות ביותר שראיתי. מעולם לא ראיתי חוסר מאמץ כזה". התחושות של נוויל קיבלו חיזוק מהמספרים: על פי נתוני GeniusIQ, יונייטד מדורגת במקום האחרון בפרמייר ליג במרחק, במספר ובזמן הספרינטים של השחקנים. מול פולהאם היא רצה 6.6 קילומטרים פחות מיריבתה.