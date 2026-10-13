נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, קיבל ב-2024 תגמול נוסף של 1.72 מיליון דולר מהגוף שהוקם בארה"ב לניהול וארגון מונדיאל 2026 - כך עולה מדיווח של ESPN המבוסס על מסמכים של פיפ"א ושל רשות המסים האמריקאית (IRS). התשלום, על פי הפרסום, לא נחשף בדוח השנתי של פיפ"א לאותה שנה, ובשל כך היעדר השקיפות עלול להוות הפרה של תקנון הארגון.

לפי הדוחות הכספיים, אינפנטינו קיבל מפיפ"א באותה שנה שכר והטבות בשווי של כ-4.86 מיליון דולר. התשלום הנוסף הועבר באמצעות FWC2026, הגוף הרשמי שהוקם בארה"ב לצורך ניהול הטורניר. תקנון פיפ"א קובע כי יש לפרסם את התגמול האישי של הנשיא, חברי המועצה והמזכיר הכללי. בתגובה לפניית ESPN, מסר דובר פיפ"א: "הארגון עומד באופן מלא בכל דרישות הדיווח ודוחה בתוקף כל טענה להפרת התקנון".

אינפנטינו ( צילום: AP Photo/Eduardo Verdugo, File )

הראשןם שחשף את התשלום הוא ה"טיימס" הבריטי. מיגל מדורו, לשעבר יו"ר ועדת הממשל התקין של פיפ"א, אמר בדיווח כי אם אינפנטינו מקבל סכומים נוספים מחברות הקשורות לארגון והם אינם מפורסמים, וכי "מדובר בהפרה ברורה של הכללים. התקנון מחייב שקיפות מלאה".

יש לציין כי זו אינה הסערה הראשונה שמתעוררת סביב אינפנטינו בתקופה האחרונה. לפני כחודשיים נחשף כי גיבש תוכנית למכירת 20 אחוז מהזכויות במונדיאל למשקיעים חיצוניים, בהובלת ג'ושוע קושנר, אחיו של ג'ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.