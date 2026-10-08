האם קיליאן אמבאפה יעזוב את ריאל מדריד כבר בקיץ? ביממה האחרונה הולכים ומתרבים הדיווחים שמעלים סימני שאלה סביב עתידו של הכוכב הצרפתי בסנטיאגו ברנבאו, וכעת גם ליברפול שבה לתמונה. לפי דיווחים בספרד, המועדון האנגלי חידש את המגעים בנוגע לאפשרות לצרף את אמבאפה, שכבר היה בעבר על הכוונת של האדומים.

אמבאפה הגיע לריאל מדריד לפני כשנתיים כאחד השחקנים הגדולים בעולם, אך התקופה שלו בבירת ספרד לא התפתחה בדיוק כפי שקיוו במועדון. למרות המספרים האישיים והשאיפה לזכות בכדור הזהב, הצרפתי עדיין לא הוביל את ריאל לזכייה בתואר משמעותי מאז הצטרפותו. במקביל, הקבוצה נמצאת בתקופה מורכבת, והשתלבותו של אמבאפה במערך השפיעה גם על שחקנים בכירים נוספים.

יעזוב את הברנבאו? אמבאפה ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

ויניסיוס ג'וניור התקשה לשחזר את היכולת שהציג בעבר לצד אמבאפה, ג'וד בלינגהאם נאלץ לשחק בעמדה עמוקה יותר, ורודריגו איבד את מקומו בהרכב בעקבות פציעות ויכולת לא יציבה. בקיץ האחרון אף החתימה ריאל את יאן דיומנדה, שחקן נוסף לעמדת הכנף השמאלית. כל אלה, יחד עם העובדה שריאל לא זכתה בליגת האלופות מאז 2024, רק מגבירים את השאלות סביב הפרויקט הנוכחי.

גם בצרפת כבר החלו לתהות האם אמבאפה וריאל מדריד אכן ימשיכו יחד. העיתונאי דניאל ריולו מ-RMC ספורט אף הזהיר כי אין לפסול אפשרות שהכוכב יעזוב בתום העונה. "אל תשללו אפשרות של עזיבה בסוף העונה. זה לגמרי עלול לקרות", אמר.

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ריולו התייחס גם לביקורת שספג אמבאפה מצד מקורבים לנשיא ריאל פלורנטינו פרס, בין היתר בעקבות נסיעותיו לפריז ולשווייץ במהלך הפגרה ובעיקר לאחר שתועד רוכב על אופניים. זאת, על רקע דבריו של ז'וזה מוריניו לאחרונה שלפיהם שחקנים לא הורשו לעשות זאת מחשש לפציעות. "תקרית האופניים היא רק קצה הקרחון", טען ריולו. "אני מתחיל לתהות האם לאמבאפה עדיין יש את הרצון? מה הוא רוצה? זה נראה כאילו הוא מתעורר בכל בוקר וחושב: 'אני הולך להרוס לעצמי'. הוא לא יכול להמשיך לעשות טעויות כאלה".

ובתוך כל סימני השאלה הללו, ליברפול עשויה להפוך לאחת הקבוצות המרכזיות שינסו לנצל את המצב. העיתונאי הספרדי פרנסואה גאיארדו טען כי מספר קבוצות מהפרמייר-ליג מעוניינות באמבאפה, אך לטענתו ליברפול היא היעד המועדף על השחקן. "הם כבר יצרו קשר עם פאיזה לאמארי, אמו וסוכנתו, בשבועות האחרונים", אמר גאיארדו ל-Defensa Central.