12 ימים אחרי הטרגדיה שהכתה במועדון, טנריפה חזרה היום (ראשון) לכר הדשא באצטדיונה הביתי, הליודורו רודריגס לופס, והקדישה את משחקה מול סאוטה במסגרת המחזור ה-14 בליגת המשנה בספרד לזכרו של חסוס דה מיגל, שנהרג ב-3 בנובמבר במהלך משחק נגד אנדורה בעקבות עבירה קשה שביצע עליו שוער היריבה. היום המרגש הסתיים בניצחון 0:2 של המארחת, כאשר השער הראשון שלה מאז מותו של החלוץ בן ה-30 הפך למחווה מרגשת במיוחד לזכרו.

בדקה ה-40 העלה נאצ'ו חיל את טנריפה ליתרון, ובמקום לחגוג כרגיל, הציג בפני הקהל את חולצתו של דה מיגל. החלוץ לא הצליח לעצור את דמעותיו, והמחווה שלו ריגשה את הנוכחים ביציעים. בדקות הסיום כבש וירק את השער השני וחתם את התוצאה.

גלריה שחקני טנריפה עם חולצות לזכרו של חסוס דה מיגל ( צילום: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images )

דקה דומיה לזכרו של חסוס דה מיגל ( צילום: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images )

אריק גאיינגו עם זר פרחים לזכרו של חסוס דה מיגל ( צילום: Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images )

עוד לפני שריקת הפתיחה נערכו באצטדיון שורה של טקסי זיכרון. בשער 9, שבו הניחו אוהדים פרחים והודעות לאחר היוודע דבר מותו של דה מיגל, הוצב ציור קיר מיוחד שיצר אמן הרחוב אריק אייר. היצירה מציגה את החלוץ בידיים פרושות, באחת מחגיגות השערים שלו במדי הקבוצה. שחקני סאוטה הגיעו למקום לפני המשחק והניחו זר פרחים מול הציור.

גם על כר הדשא נערכה מחווה קבוצתית: קפטן טנריפה, אנריק גאייגו, הניח את חולצתו מספר 9 של דה מיגל במרכז המגרש, וחבריו לקבוצה התכנסו סביבה. בהמשך עלו שחקני שתי הקבוצות למגרש יחד עם צוות השיפוט כשהם לובשים חולצות לזכרו של החלוץ, והאצטדיון כולו עמד דקת דומייה. ההמנון הלאומי לא הושמע באותו מעמד.

בדקה התשיעית נעצר המשחק למשך דקה נוספת, על פי התכנון, ובמסך הענק הוקרנו תמונות של דה מיגל. ביציע האוהדים המרכזי נפרסה כרזה שעליה נכתב: "חסוס דה מיגל, מספר 9 הנצחי של הכחולים-לבנים". האוהדים גם שינו את מילות הפזמון של השיר "Carnaval Te Quiero" והקדישו לו את הקריאה: "דה מיגל, אני אוהב אותך".