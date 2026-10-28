בזמן שרבים בישראל היו מרוכזים אמש (שלישי) במדגמי הבחירות, בכדורגל האנגלי התרחשה אחת הסנסציות הגדולות בתולדות גביע הליגה. פליטווד טאון, מהמקום ה־18 בליגה הרביעית, הדיחה את ארסנל, אלופת אנגליה ופיינליסטית ליגת האלופות, עם 3:5 בפנדלים אחרי 1:1. ארון לופאלו־בי כבש ראשון, ויקטור גיוקרש השווה, אבל התותחנים נותרו בעשרה שחקנים בעקבות הרחקת מקס דאומן. ברונו גימראייש החמיץ בדו־קרב, וקונור האגווי שלח את הקבוצה הקטנה לרבע הגמר.

"השפלה של 1.15 מיליארד ליש״ט", הייתה הכותרת ב-football.london, בכתבה שפורסמה גם ב-AOL. הסכום התייחס לפער בשווי הסגלים לפי נתוני טרנספרמרקט שהובאו בדיווח. העיתונאי ראיין טיילור הדגיש כי דווקא השחקנים שרצו להוכיח שמגיעות להם יותר דקות סיפקו הופעה שתקשה עליהם לדרוש אותן. גם השם הייבורי, שאמור לעורר בארסנל זיכרונות טובים, הפך הפעם לחלק מהסיוט.

גלריה שחקני פליטווד טאון חוגגים מול ארסנל ( צילום: Darren Staples / AFP )

ב"סטנדרד" היו חריפים במיוחד כלפי קאי האברץ, שקיבל ציון 1 מתוך 10 על "מופע אימים". מאט ורי ביקר את ההחמצות, היעדר התרומה היצירתית וההצבה שלו בקישור. גם גיוקרש, למרות השער, קיבל 3 בלבד: לפי הניתוח, בלמי הליגה הרביעית גברו עליו פיזית והוא לא הפגין עליונות טכנית. דאומן קיבל 2, וגימראייש והשוער אילן מסלייה הסתפקו ב-3.

פול מרסון, כוכב העבר של ארסנל, הגדיר בסקיי את התוצאה כהפתעה הגדולה בתולדות גביע הליגה. "אני לא מאמין למה שראיתי הערב", אמר. הוא החמיא לחמש הבעיטות של פליטווד והוסיף שאודגור היה היחיד מבין שחקני האורחת שהותיר רושם יוצא דופן על היריבה.

אבל חלק מהכעס הופנה דווקא לארטטה, שנראה נוזף בדאומן בדרכו למנהרה. מרסון טען שהמאמן לא היה נוהג כך בשחקן בינלאומי מנוסה, ושבאותו רגע היה צריך לחבק את הנער. ג'ובי מקאנוף הצטרף לביקורת: "אנחנו צריכים לזכור שהוא בן 16". לדבריו, גם שחקן שעשוי להיות העתיד של ארסנל יעשה טעויות, והתגובה של המאמן לא הייתה נכונה.

ברשתות, לפי תגובות שריכז SPORTbible, אוהדים האשימו את ארטטה באיפה ואיפה. אחד טען שהמאמן לא היה מתייחס כך להאברץ, אחר דרש התנצלות. "תגובה מבישה של ארטטה כלפי דאומן", כתב אוהד נוסף.

מיקל ארטטה כועס על מקס דאומן ( צילום: Carl Recine/Getty Images )

עוד טען מרסון שהמאמן לא היה מעז להגיב כך כלפי גיוקרש המנוסה, ודווקא מול נער בן 16 בחר להחצין את כעסו. "אני הייתי מחבק אותו", אמר, והוסיף שלדעתו ארטטה היה נוהג אחרת אילו יכול היה להחזיר את הרגע לאחור. גם ג'ובי מקאנוף הצטרף: "דאומן עשוי להיות העתיד של ארסנל. ארטטה לא טיפל בזה נכון".

גם בפורום Arsenal Mania דרשו להפנות את המבט לבכירים. המשתמש Yousif Arsenal טען שההרחקה אינה הסיבה המרכזית להפסד והפנה להחמצות של האברץ ולתרומה הדלה של גיוקרש. משתמש אחר, תקף את האוהדים ששמחו על יציאה ממפעל נוסף: "אנחנו צריכים תמיד לשחק כדי לזכות בכל הגביעים". הוא אף קרא לקנוס את השחקנים שהיו על המגרש.

התסכול ניכר עוד לפני ההדחה. בדיון המחצית בקהילת אוהדי ארסנל ברדיט האשימו מגיבים את השחקנים המנוסים בחוסר רצינות ובכך שאכזבו את הצעירים. אחרים תקפו את הניסיון החוזר להציב את האברץ בתפקיד של אודגור. לצד זאת, היו אוהדים שהעדיפו לצמצם עומס ולהתרכז במפעלים האחרים - עמדה שעוררה ויכוח על הסטנדרטים המצופים מהאלופה.

בברזיל, גימראייש הפך למוקד הלעג. BNews הזכיר את ההחמצה מול נורבגיה במונדיאל תחת הכותרת "רוח הרפאים של המונדיאל שוב רודפת". האתר ציטט פוסט של CazéTV על הקשיים שלו בפנדלים, ואוהד שהתלוצץ כי הקשר החליט לשחזר את ההחמצה מהקיץ.

גימארייש מחטיא את הפנדל ( צילום: Carl Recine/Getty Images )