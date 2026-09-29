האירוע מצטרף לסימני השאלה סביב מעמדו של הכוכב בן ה-41 בנבחרת הלאומית. רונאלדו אמנם הגיע למתחם האימונים במאלמו, ואף עלה לכר הדשא כחצי שעה לפני תחילת האימון, אך לא לקח חלק באימון הקבוצתי.

האירוע מצטרף לסימני השאלה סביב מעמדו של הכוכב בן ה-41 בנבחרת הלאומית. רונאלדו אמנם הגיע למתחם האימונים במאלמו, ואף עלה לכר הדשא כחצי שעה לפני תחילת האימון, אך לא לקח חלק באימון הקבוצתי.

האירוע מצטרף לסימני השאלה סביב מעמדו של הכוכב בן ה-41 בנבחרת הלאומית. רונאלדו אמנם הגיע למתחם האימונים במאלמו, ואף עלה לכר הדשא כחצי שעה לפני תחילת האימון, אך לא לקח חלק באימון הקבוצתי.

לפי ההסבר שסיפקה התאחדות הכדורגל של פורטוגל, רונאלדו חזר למלון כדי לבצע אימון ספציפי בחדר הכושר, משום שבחדר הכושר במתחם האימונים לא היה מכשיר מסוים שהיה נחוץ לו. בהתאחדות לא מסרו מידע על פציעה ממנה הוא סובל.

לפי ההסבר שסיפקה התאחדות הכדורגל של פורטוגל, רונאלדו חזר למלון כדי לבצע אימון ספציפי בחדר הכושר, משום שבחדר הכושר במתחם האימונים לא היה מכשיר מסוים שהיה נחוץ לו. בהתאחדות לא מסרו מידע על פציעה ממנה הוא סובל.

לפי ההסבר שסיפקה התאחדות הכדורגל של פורטוגל, רונאלדו חזר למלון כדי לבצע אימון ספציפי בחדר הכושר, משום שבחדר הכושר במתחם האימונים לא היה מכשיר מסוים שהיה נחוץ לו. בהתאחדות לא מסרו מידע על פציעה ממנה הוא סובל.