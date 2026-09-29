דרמה באימון נבחרת פורטוגל: יומיים לפני משחק החוץ במסגרת ליגת האומות נגד דנמרק, כריסטיאנו רונאלדו הגיע למתחם האימונים בשוודיה, שוחח עם המאמן ז'ורז'ה ז'זוש ועזב לבית המלון.
האירוע מצטרף לסימני השאלה סביב מעמדו של הכוכב בן ה-41 בנבחרת הלאומית. רונאלדו אמנם הגיע למתחם האימונים במאלמו, ואף עלה לכר הדשא כחצי שעה לפני תחילת האימון, אך לא לקח חלק באימון הקבוצתי.
לפי ההסבר שסיפקה התאחדות הכדורגל של פורטוגל, רונאלדו חזר למלון כדי לבצע אימון ספציפי בחדר הכושר, משום שבחדר הכושר במתחם האימונים לא היה מכשיר מסוים שהיה נחוץ לו. בהתאחדות לא מסרו מידע על פציעה ממנה הוא סובל.
היעדרותו של רונאלדו מהאימון מגיעה יומיים בלבד לאחר שבמשחק נגד נורבגיה בליגת האומות הוא לא שותף כלל, אף שהיה כשיר. לפי הדיווחים, ז'זוש הודיע לו לפני המשחק כי יקבל דקות במחצית השנייה, אך בסופו של דבר החליט שלא להכניסו למגרש.
האירועים האחרונים, כאמור, מתרחשים על רקע דיווחים על מתיחות בין רונאלדו למאמן החדש של פורטוגל. במשחק הראשון של חלון המשחקים הנוכחי, נגד וויילס, פתח רונאלדו בהרכב והוחלף בדקה ה-67, כאשר גונסאלו ראמוס נכנס במקומו.