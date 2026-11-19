המעבר של גורן עשוי להיות חלק מניסיון של ברצלונה להוזיל את עלות צירופו של הבלם ההולנדי הצעיר רוד נייסטאד, שהפך לאחד היעדים המרכזיים של המנהל המקצועי והצוות המקצועי לקראת ינואר. נייסטאד בן ה-18 מציג יכולת מרשימה במדי טוונטה, ובמועדון הקטלאני רואים בו שחקן בעל פוטנציאל להפוך לאחד הבלמים המובילים בעולם. אלא שההולנדים דורשים עבורו 25 מיליון אירו, סכום שברצלונה אינה ממהרת לשלם.

המעבר של גורן עשוי להיות חלק מניסיון של ברצלונה להוזיל את עלות צירופו של הבלם ההולנדי הצעיר רוד נייסטאד, שהפך לאחד היעדים המרכזיים של המנהל המקצועי והצוות המקצועי לקראת ינואר. נייסטאד בן ה-18 מציג יכולת מרשימה במדי טוונטה, ובמועדון הקטלאני רואים בו שחקן בעל פוטנציאל להפוך לאחד הבלמים המובילים בעולם. אלא שההולנדים דורשים עבורו 25 מיליון אירו, סכום שברצלונה אינה ממהרת לשלם.

המעבר של גורן עשוי להיות חלק מניסיון של ברצלונה להוזיל את עלות צירופו של הבלם ההולנדי הצעיר רוד נייסטאד, שהפך לאחד היעדים המרכזיים של המנהל המקצועי והצוות המקצועי לקראת ינואר. נייסטאד בן ה-18 מציג יכולת מרשימה במדי טוונטה, ובמועדון הקטלאני רואים בו שחקן בעל פוטנציאל להפוך לאחד הבלמים המובילים בעולם. אלא שההולנדים דורשים עבורו 25 מיליון אירו, סכום שברצלונה אינה ממהרת לשלם.