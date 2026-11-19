האם אחד הכישרונות הצעירים בכדורגל הישראלי בדרך להרפתקה חדשה באירופה? אוריין גורן, קשר ברצלונה בן ה-17, עשוי לעבור כבר בחלון ההעברות הקרוב לטוונטה ההולנדית, במסגרת עסקה אפשרית בין המועדונים. כך דווח היום (חמישי) ב"אל נסיונל" הקטלאני.
המעבר של גורן עשוי להיות חלק מניסיון של ברצלונה להוזיל את עלות צירופו של הבלם ההולנדי הצעיר רוד נייסטאד, שהפך לאחד היעדים המרכזיים של המנהל המקצועי והצוות המקצועי לקראת ינואר. נייסטאד בן ה-18 מציג יכולת מרשימה במדי טוונטה, ובמועדון הקטלאני רואים בו שחקן בעל פוטנציאל להפוך לאחד הבלמים המובילים בעולם. אלא שההולנדים דורשים עבורו 25 מיליון אירו, סכום שברצלונה אינה ממהרת לשלם.
על פי הדיווח, המתבסס גם על פרסום ב"דה טלחרף" ההולנדי, אחת האפשרויות שנבחנות היא לצרף לעסקה השאלה של שחקן צעיר מברצלונה. גורן הוא אחד מחמישה שמות שעלו בהקשר הזה, לצד חמזה עבד אלכרים, בריאן פאריניאס, חאפיז גאריבה וג'סי ביסיוו. האחרון, לפי הפרסומים, נמצא כרגע בעמדה המועדפת לעבור לטוונטה, כך שאין ודאות כי הישראלי יהיה זה שייכלל בעסקה.
גורן נחשב לשחקן משמעותי בברצלונה אתלטיק, קבוצת המילואים של המועדון, וזוכה לאמון רב מצד המאמן ז'וליאנו בלטי. הקשר הצעיר פתח בהרכב בכל המשחקים שבהם היה כשיר, ובמועדון מעריכים כי הוא כבר בשל להתמודדות ברמה גבוהה יותר מהליגה הרביעית בספרד.
בינתיים, גורן מתאושש מפציעה באזור הירך, שבגללה נגרע מסגל נבחרת ישראל הבוגרת. על פי דיווח שפורסם אתמול בתקשורת הקטלאנית, מצבו השתפר משמעותית והוא עשוי לחזור לסגל לקראת הדרבי של קבוצות המילואים מול אספניול בשבת.