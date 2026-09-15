הפועל באר-שבע תפתח מחר (רביעי, 22:00) בבוקרשט את הליגה האירופית במשחק הבית נגד דינמו זאגרב הקרואטית, כאשר מי שימשכו תשומת לב רבה - ולא בצורה חיובית - הם שניים שיהיו חלק מצוות השיפוט שינהל את ההתמודדות.
מדובר בג'ון ברוקס שיהיה השופט הראשי ובבלייק אנטרובוס שיהיה אחד מצוות הקוונים, שעוררו בימים האחרונים סערה בפרמיירליג בשל החלטות שקיבלו בשני משחקים שונים.
המקרה הראשון קרה במשחק המרכזי של מחזור הפרמייר-ליג - הדרבי של העיר מנצ'סטר בין סיטי ליונייטד, שנערך ביום ראשון האחרון באולד טראפורד. למרות שהייתה בחיסרון של עשרה שחקנים, בשל הרחקתו של פול פודן בדקה ה-23, הצליחה סיטי לנצח 0:1.
השער היחיד במשחק נכבש על ידי הכוכב הנורבגי של סיטי, ארווינג הולאנד, בדקה ה-60. תחילה נפסל השער בטענה שהנורבגי היה בנבדל. המהלך עבר לבדיקה של שופטי ה-VAR שראו שעמדת הנבדל של החלוץ לא רלוונטית שכן הכדור פגע קודם לכן בשחקן יריב, פטריק דורגו מיונייטד - והשער אושר. הבעיה היא ששופטי ה-VAR, שאחד מהם היה אנטרובוס, לא שמו לב שטרם כיבוש השער היה שחקן אחר של סיטי בעמדת נבדל, אנסו פרננדס הארגנטיני. אמנם הוא שעט לעבר הכדור והחמיץ אותו, אך הוא השפיע על המהלך.
באיגוד השופטים הודו כי מדובר בטעות בשיקול הדעת והתנצלו בפני יונייטד. כמו כן החליט יו"ר איגוד השופטים האנגלי, שופט העבר הווארד ווב, להדיח את שופטי המסך משיבוצם למשחקי סוף השבוע הקרוב.
המקרה השני קרה במשחק בין ארסנל האלופה שיצאה למשחק חוץ נגד סנדרלנד באצטדיון האור. את המשחק ניהל ברוקס. במצב של 0:0 העניק ברוקס פנדל לסנדרלנד. בסיום המשחק זעמו התותחנים על השריקה ופנו לאיגוד השופטים. המאמן מייקל ארטטה אמר בסיום: "זה בחיים לא יכול להיות פנדל". ברוקס ואנטרובוס מקווים שהערב הם יתאוששו במשחקה של באר שבע ולא יהיו מעורבים בשערורייות נוספות.
כידוע, לאחר המשחק מול הפועל פ"ת השבוע (0:2 בסיום), ביקר מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וך, את צוות השופטים. "בכל המשחקים שלנו באירופה היה שופט, והיו קוונים, והיה שופט רביעי, והיו שופטים ב-VAR – אבל לא הרגשנו בקיומם", אמר המאמן שנשלף לעברו כרטיס צהוב על דיבורים מיותרים. "אני חושב שהזילות של צוותי השיפוט, בלי קשר לטעויות, הזילות של צוותי השיפוט כלפי מאמנים, זה משהו שעובר כל גבול".