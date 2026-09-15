הפועל באר-שבע תפתח מחר (רביעי, 22:00) בבוקרשט את הליגה האירופית במשחק הבית נגד דינמו זאגרב הקרואטית, כאשר מי שימשכו תשומת לב רבה - ולא בצורה חיובית - הם שניים שיהיו חלק מצוות השיפוט שינהל את ההתמודדות.

הפועל באר-שבע תפתח מחר (רביעי, 22:00) בבוקרשט את הליגה האירופית במשחק הבית נגד דינמו זאגרב הקרואטית, כאשר מי שימשכו תשומת לב רבה - ולא בצורה חיובית - הם שניים שיהיו חלק מצוות השיפוט שינהל את ההתמודדות.

הפועל באר-שבע תפתח מחר (רביעי, 22:00) בבוקרשט את הליגה האירופית במשחק הבית נגד דינמו זאגרב הקרואטית, כאשר מי שימשכו תשומת לב רבה - ולא בצורה חיובית - הם שניים שיהיו חלק מצוות השיפוט שינהל את ההתמודדות.

המקרה הראשון קרה במשחק המרכזי של מחזור הפרמייר-ליג - הדרבי של העיר מנצ'סטר בין סיטי ליונייטד, שנערך ביום ראשון האחרון באולד טראפורד. למרות שהייתה בחיסרון של עשרה שחקנים, בשל הרחקתו של פול פודן בדקה ה-23, הצליחה סיטי לנצח 0:1.

המקרה הראשון קרה במשחק המרכזי של מחזור הפרמייר-ליג - הדרבי של העיר מנצ'סטר בין סיטי ליונייטד, שנערך ביום ראשון האחרון באולד טראפורד. למרות שהייתה בחיסרון של עשרה שחקנים, בשל הרחקתו של פול פודן בדקה ה-23, הצליחה סיטי לנצח 0:1.

המקרה הראשון קרה במשחק המרכזי של מחזור הפרמייר-ליג - הדרבי של העיר מנצ'סטר בין סיטי ליונייטד, שנערך ביום ראשון האחרון באולד טראפורד. למרות שהייתה בחיסרון של עשרה שחקנים, בשל הרחקתו של פול פודן בדקה ה-23, הצליחה סיטי לנצח 0:1.