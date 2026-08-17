אחרי ימים של המתנה ומשא ומתן אינטנסיבי, רודרי הגיע היום (שני) לברצלונה כדי להשלים את אחת העסקאות הגדולות של הקיץ. קשר מנצ'סטר סיטי וקפטן נבחרת ספרד בן ה-30 נחת לפני זמן קצר בטרמינל התעופה הפרטי בעיר, כשהוא מלווה באנשי הצוות הקרובים אליו ובסוכנו, וכעת נותרו רק השלבים הפורמליים בדרך להצטרפותו הרשמית למועדון הקטלאני.

רודרי צפוי לחתום בברצלונה על חוזה עד 2030, בעסקה שהמועדון רואה כאחת המשמעותיות שביצע בשנים האחרונות. עם נחיתתו הוא עצר לשוחח עם התקשורת המקומית ולא הסתיר את התרגשותו מהמעבר.

נחת לקראת חתימה. רודרי ( צילום: Alex Caparros/Getty Images )

"אני מאוד שמח. אלה היו ימים אינטנסיביים, אבל אני שמח שהכול נפתר", אמר הקשר. "לשחק בברצלונה זה חלום עבורי. אני כבר מאוד מחכה לפגוש את חבריי החדשים לקבוצה, רבים מהם אני כבר מכיר מנבחרת ספרד. עכשיו הגיע הזמן לעבוד ולתת את המיטב שלי. בואו נלך על ליגת האלופות ועל כל מה שיגיע בדרך".

לאחר שעזב את שדה התעופה, רודרי צפוי להגיע למלון שלו ובהמשך להיפגש לארוחת ערב עם נציגי ברצלונה. נשיא המועדון ז'ואן לאפורטה והמנהל הספורטיבי דקו צפויים להוביל את המשלחת, ובכך יזכה רודרי לפגישה ראשונה עם הנשיא לקראת החתימה הרשמית.

מחר צפוי להיות היום המרכזי בתהליך. רודרי יעבור בשעות הבוקר את הבדיקות הרפואיות, ואם לא יתגלו בעיות, ישלים את החתימה על החוזה ואת שאר המסמכים הנדרשים. במועדון כבר נערכים להצגתו הרשמית, שצפויה להתקיים בצהריים.

הגעתו של רודרי צפויה להעניק להאנזי פליק שחקן בעל יכולת לשלוט בקצב המשחק, להעניק סמכות וניסיון במרכז המגרש ולספק חוכמה טקטית ומנהיגות לקישור האיכותי של ברצלונה. עם זאת, אוהדי בארסה יצטרכו להמתין מעט לפני שיראו אותו על הדשא. רודרי לא צפוי לערוך את הופעת הבכורה שלו במשחק מול אל-אהלי, מאחר שטרם התאמן עם חבריו החדשים.