אחרי שני משחקי ליגה שבהם אלצ'ה לא מצאה את הרשת, רוי רביבו היה זה ששבר את הבצורת. המגן הישראלי, שפתח הערב (שני) בהרכב במשחק החוץ מול לבאנטה, העלה את האורחת ל-0:1 בדקה ה-62. המשחק הסתיים בסופו של דבר ב-1:1 מאכזב עבור קבוצתו.

רביבו סיים מבצע אישי מרהיב בבעיטה מתוך הרחבה לפינה הימנית, ולשוער מת'יו ראיין נותר רק להביט בכדור בדרך לרשת. שער הבכורה של רביבו במדי הקבוצה אליה הצטרף בקיץ. רביבו הוא הישראלי התשיעי שכובש בליגה הספרדית. זה קורה כמעט 30 שנה אחרי שאביו חיים עשה את זה במדי סלטה ויגו מול ספורטינג חיחון. לצערו של רוי רביבו, זה לא נגמר בניצחון: הוא הוחלף בדקה ה-81 ו-7 דקות אח"כ דויד רקאנה השווה את התוצאה.

שער בכורה. רוי רביבו ( צילום: Mateo Villalba Sanchez/Getty Images )

דווקא לבאנטה הייתה מסוכנת יותר במחצית הראשונה. רוג'ר ברוגה, דני רקנה ותיאגו פרננדס איימו על השער, אך אף אחד מהם לא הצליח לבחון את מתיאס דיטורו. מנגד, לוקאס ספדה היה קרוב להעלות את אלצ'ה ליתרון בדקה ה-22, כשבעט מחוץ לרחבה והחמיץ.