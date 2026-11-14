עידן חדש נרשם הלילה (בין שישי לשבת) בנבחרת ארגנטינה. סגנית אלופת העולם עלתה למשחק הראשון ביום שאחרי לאו מסי – והיא רשמה מבחינתה אכזבה לא קטנה עם הפסד 2:1 לאורוגוואי במשחק ידידות שנערך בבומבונרה.

המחצית הראשונה הסתיימה ללא שערים, אבל עם החזרה מחדרי ההלבשה הגיעה התפנית. כדור חופשי שהוגבה לרחבה אמנם הורחק על ידי ליסנדרו מרטינס, אך פגע בפניו של לאונרדו באלרדי, שהתהדר בשער עצמי עגום. חמש דקות לאחר מכן הגיע השני של האורחת: כדור קרן הגיע למקסי אראוחו, שנגח לפינה הרחוקה של חרונימו רולי.

גלריה דרווין נונייז מנחם בסיום את ג'אנלוקה פרסטיאני ( צילום: AP Photo/Gustavo Garello )

שער מצמק שלא הספיק. אלבארס ( צילום: Luis ROBAYO / AFP )

סקאלוני הגיב בחילופים, וכניסתו של ג'אנלוקה פרסטיאני הכניסה רוח חדשה להתקפה. בדקה ה-72 הוא פרץ באגף השמאלי והעביר כדור נהדר לאלברס, שצימק באמנות ל-2:1. ארגנטינה אמנם הגבירה את הקצב ורשמה לא פחות מ-17 בעיטות לשער של אורוגוואי אבל לא הצליחה להשיג את השוויון. בסיום, דייגו פורלאן רשם ניצחון יוקרתי נוסף כמאמן אורוגוואי.

דייגו פורלאן מחויך בסיום ( צילום: Luis ROBAYO / AFP )

רונלד ארואוחו חולף על פני לאונרדו באלרדי, על רקע קרחות בבונבוניירה ( צילום: REUTERS/Rodrigo Valle )