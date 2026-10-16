ריאל מדריד דורשת הערב (שישי) את התפטרותו המיידית של נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס, לאחר שהשווה את התנהלות הנהלת המועדון וערוץ הטלוויזיה שלו לאלה של תועמלנים מהמפלגה הנאצית בגרמניה.
טבאס כתב ביום שישי ברשתות החברתיות כי "הנהלת ריאל מדריד מנצחת על תזמורת של שופרות, וערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד מוביל את השירה". דבריו נאמרו בתגובה לכתבות של שני עיתונאים בעיתון "אל דבאטה", שלטענתו הפיצו מסרים מטעם הנהלת המועדון נגדו ונגד הליגה.
בהמשך מתח טבאס ביקורת על הסיקור של ערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד בנוגע להחלטות השיפוט במשחקי הקבוצה. "התוצאה שלהם תמיד זהה: לבחור את המהלכים שמתאימים להם, לחזור על התלונות, להזין את החשדות ולהצביע על האויבים", כתב. טבאס הוסיף כי השיטה מזכירה את מנגנוני התעמולה שבהם השתמש יוזף גבלס, שר התעמולה של גרמניה הנאצית, אך ביקש להדגיש כי ההשוואה נוגעת לשיטות התעמולה ולא לאידיאולוגיה או לאוהדי ריאל מדריד.
בהודעה שפרסם המועדון נכתב כי השימוש בהשוואה לתעמולה נאצית כדי להכפיש את ריאל מדריד, הנהלתה וערוץ הטלוויזיה שלה הוא "בלתי נסבל וחמור באופן יוצא דופן". במועדון טענו כי התנהלותו של טבאס מעידה על חוסר ניטרליות ואינה עולה בקנה אחד עם תפקידו. ריאל דורשת מטבאס לפרוש גם מתפקידו כסגן נשיא התאחדות הכדורגל המלכותית של ספרד.
טבאס (64), מכהן כנשיא לה ליגה מאז 2013 ונבחר מחדש ב-2023 ללא מתחרים עד 2027. בספטמבר כבר קראה ריאל למנות נשיא חדש לליגה, לאחר שטבאס כינה את תלונותיה על השיפוט "מסך עשן" שנועד להסתיר את חולשותיה על המגרש.