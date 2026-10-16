ריאל מדריד דורשת הערב (שישי) את התפטרותו המיידית של נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס, לאחר שהשווה את התנהלות הנהלת המועדון וערוץ הטלוויזיה שלו לאלה של תועמלנים מהמפלגה הנאצית בגרמניה.

ריאל מדריד דורשת הערב (שישי) את התפטרותו המיידית של נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס, לאחר שהשווה את התנהלות הנהלת המועדון וערוץ הטלוויזיה שלו לאלה של תועמלנים מהמפלגה הנאצית בגרמניה.

ריאל מדריד דורשת הערב (שישי) את התפטרותו המיידית של נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס, לאחר שהשווה את התנהלות הנהלת המועדון וערוץ הטלוויזיה שלו לאלה של תועמלנים מהמפלגה הנאצית בגרמניה.

טבאס כתב ביום שישי ברשתות החברתיות כי "הנהלת ריאל מדריד מנצחת על תזמורת של שופרות, וערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד מוביל את השירה". דבריו נאמרו בתגובה לכתבות של שני עיתונאים בעיתון "אל דבאטה", שלטענתו הפיצו מסרים מטעם הנהלת המועדון נגדו ונגד הליגה.

טבאס כתב ביום שישי ברשתות החברתיות כי "הנהלת ריאל מדריד מנצחת על תזמורת של שופרות, וערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד מוביל את השירה". דבריו נאמרו בתגובה לכתבות של שני עיתונאים בעיתון "אל דבאטה", שלטענתו הפיצו מסרים מטעם הנהלת המועדון נגדו ונגד הליגה.

טבאס כתב ביום שישי ברשתות החברתיות כי "הנהלת ריאל מדריד מנצחת על תזמורת של שופרות, וערוץ הטלוויזיה של ריאל מדריד מוביל את השירה". דבריו נאמרו בתגובה לכתבות של שני עיתונאים בעיתון "אל דבאטה", שלטענתו הפיצו מסרים מטעם הנהלת המועדון נגדו ונגד הליגה.