בדומה לישראל, גם נבחרת אירלנד פרסמה היום (חמישי) את הסגל שלה לקראת פתיחת קמפיין ליגת האומות, שיכללו כידוע שני מפגשים מול הכחולים-לבנים.

אירלנד תתארח אצל קוסובו בפרישטינה ביום חמישי הבא, תפגוש את ישראל בדברצן שבהונגריה ביום ראשון שלאחר מכן, ובהמשך תארח את אוסטריה ב-1 באוקטובר ותשוב לפגוש את ישראל, הפעם בסרביה, ב-4 באוקטובר.

גלריה תופיע מול ישראל. נבחרת אירלנד ( צילום: AP )

המאמן היימיר הלגרימסון נאלץ להסתדר ללא נתן קולינס, אוון פרגוסון, ג'וש קאלן, ג'ק טיילור ואושין מקנטי, שייעדרו בשל פציעות. גם שיימוס קולמן ורובי בריידי לא נכללו בסגל, לאחר ששניהם נמצאים כיום ללא מועדון.

מנגד, בלם שפילד יונייטד ליאם קיצ'ינג, שמושאל מקובנטרי, זומן לסגל, וכך גם ג'ואל באגן מקרדיף סיטי. החלוץ אוון אלדינג מהיברניאן קיבל זימון בכורה לנבחרת הבוגרת.

טון תקיף. הלגרימסון ( צילום: AFP )

אירלנד מגיעה למשחקים בתקופה חיובית מבחינתה, כשהיא מחזיקה ברצף של שבעה משחקים ללא הפסד. "אנחנו נמצאים במגמה חיובית ורוצים להמשיך בה", אמר הלגרימסון. "אנחנו לא מנוצחים כבר בשבעה משחקים, ואני מקווה שזה יימשך עוד זמן רב. אני לא חושב שיש כרגע נבחרת שרוצה לשחק מול אירלנד".

הנושא המרכזי סביב הסגל האירי הוא המפגשים הצפויים מול ישראל. הלגרימסון סיפר כי שוחח באופן אישי עם שחקניו על המשחקים והבהיר כי למרות התחושות שלהם, הנבחרת מתכוונת להתייצב למשחקים.