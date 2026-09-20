צפו בתקציר: 1:3 לברצלונה על סביליה ( באדיבות ONE )

מי הקבוצה שתצליח לעצור את ראפיניה? כרגע לא ברור אם יש אחת כזו. אחרי שלושער באמצע השבוע מול סנטאנדר, הכוכב הברזילאי של ברצלונה סיפק אתמול (שבת) עוד הצגה עם שלושה שערים ב-1:3 בסביליה, והוליך את הקטלאנים לניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות

סביליה הייתה זו שעלתה ליתרון מפתיע במחצית הראשונה (19) משער של יוסוף פופאנה, אך ראפיניה הפך את המומנטום. שער השוויון שלו הגיע תוך שלוש דקות (22), כשחתך מאחורי קו ההגנה, הטעה את ארונה סנגאנטה ובעט לפינה כדי לקבוע 1:1.

גלריה בכושר מטורף. ראפיניה ( צילום: JORGE GUERRERO / AFP )

בהמשך, לאמין ימאל נכנס לתמונה. הכישרון הצעיר סיפק כדור מצוין מתוך הרחבה, תחת לחץ של שני שחקני הגנה, וראפיניה הקדים את ההגנה ונגח לרשת כדי להשלים מהפך. השלישי היה מיוחד עוד יותר. ימאל שלח כדור עומק מצוין, ראפיניה ברח למלכודת הנבדל, המתין לשוער אודיסאוס ולאחודימוס שייצא לעברו והקפיץ מעליו באלגנטיות עם רגל שמאל בדרך לשלושער.

השלושער הזה מציב את ראפיניה במועדון אקסקלוסיבי. הוא הפך לשחקן ברצלונה הראשון שכובש "שלושער מושלם" - שער ברגל ימין, שער ברגל שמאל ושער בנגיחה - הישג שלאו מסי, אגב, מעולם לא רשם במדי הקבוצה.

👑 EL PICHICHI DE LALIGA: RAPHINHA



⚽️ El delantero del Barça lidera la tabla de goles de la competición doméstica pic.twitter.com/X1WkFgICYl — Diario AS (@diarioas) September 19, 2026

😳 ¿Lo de Raphinha Nazario?



Ya son 🔟 goles del brasileño en siete jornadas



⭐️ Un delantero centro 𝐃𝐄𝐒𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐀𝐋 pic.twitter.com/5xMBn5siQr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 19, 2026

🤯 Que alguien nos explique cómo es posible que Raphinha no esté entre los 30 candidatos al Balón de Oro pic.twitter.com/R15rwEzqZe — MARCA (@marca) September 19, 2026

ראפיניה גם סיפק תשובה על כר הדשא לאחר שלא נכלל בשבע שעבר ברשימת המועמדים לכדור הזהב. ברצלונה מיוצגת ברשימה על ידי ימאל, רודרי, פראן טורס ופאו קוברסי, בעוד הברזילאי נותר מחוץ לה.

"זו בדיחה שהוא אפילו לא מועמד לכדור הזהב", אמר מאמן סביליה לואיס גארסיה במסיבת העיתונאים לאחר המשחק. "הוא שחקן שמכריע משחקים, זו הסיבה שאני לא מאמין בפרסים האלה. הוא עושה הכול".

"הוא השחקן הטוב בעולם", התמוגג העיתונאי הספרדי גיים בלאגה. "כל מה שהוא כרגע נכנס. המספרים האלה פשוט מגוחכים".

ראפיניה לוקח הביתה את כדור המשחק ( צילום: AP Photo/Jose Breton )

הברזילאי, שהוסב הקיץ לעמדת החלוץ המרכזי, כבר עומד על 12 שערים בלה ליגה ו-14 בכל המסגרות. למעשה רק שחקן אחד כבש יותר בשבעת מחזורי הפתיחה בספרד: כריסטיאנו רונאלדו בעונת 2014/15, אז גם חגג שלושה שלושערים במדי ריאל מדריד. מסי, למי ששואל, הגיע ל-11 שערים בשבעת המחזורים הראשונים בעונת 2017/18.

השחקן האחרון שכבש שני שלושערים רצופים בלה ליגה היה אנטואן גריזמן, שעשה זאת בעונת 2017/18. מלבד ראפיניה, רק ליאונל מסי, שעשה זאת שלוש פעמים, ולואיס סוארס, שעשה זאת פעם אחת, הצליחו להשיג את ההישג במדי ברצלונה. אם הברזילאי ימשיך בכושר המסחרר גם אחרי פגרת הנבחרות, הוא עשוי להפוך לשחקן הראשון שכובש שלושה שלושערים רצופים בלה ליגה מאז עונת 1946/47.

המספרים של ראפיניה פשוט יוצאי דופן: הסופרסטאר הברזילאי מעורב כבר ב-17 שערים בכל המסגרות העונה, ואנחנו רק בספטמבר. אף שחקן אחר בחמש הליגות הבכירות באירופה לא מתקרב ל-12 שערים של ראפיניה. ימאל, קיליאן אמבפה וסרחיו קאמיו נמצאים במקום השני עם שבעה שערים כל אחד.

שילוב אידר. ראפיניה וימאל ( צילום: AP Photo/Jose Breton )

היכולת המרשימה של ראפיניה מגיעה לאחר שהמאמן האנזי פליק החליט להסיט אותו למרכז ההתקפה. המהלך הגיע בעקבות עזיבתו של רוברט לבנדובסקי בקיץ והכישלון של ברצלונה לצרף את חוליאן אלברס. גם עתידו של הברזילאי במועדון התבהר. שעות לפני המשחק אישר המנהל המקצועי דקו כי ברצלונה הגיעה להסכמה על הארכת חוזהו של ראפיניה עד 2030, כאשר ההסכם הנוכחי שלו היה אמור להסתיים ב-2028.

"עבור המועדון, זו ההחלטה הטובה ביותר להאריך לראפיניה את החוזה", אמר פליק. "כשאתה רואה את החיבור שלו לאוהדים ולקבוצה, אתה מבין שהוא מנהיג. העונה הוא פשוט יוצא מן הכלל. עם המספרים האלה, הוא גם מאוד שמח לשחק כחלוץ".