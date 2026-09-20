מי הקבוצה שתצליח לעצור את ראפיניה? כרגע לא ברור אם יש אחת כזו. אחרי שלושער באמצע השבוע מול סנטאנדר, הכוכב הברזילאי של ברצלונה סיפק אתמול (שבת) עוד הצגה עם שלושה שערים ב-1:3 בסביליה, והוליך את הקטלאנים לניצחון שמיני ברציפות בכל המסגרות
סביליה הייתה זו שעלתה ליתרון מפתיע במחצית הראשונה (19) משער של יוסוף פופאנה, אך ראפיניה הפך את המומנטום. שער השוויון שלו הגיע תוך שלוש דקות (22), כשחתך מאחורי קו ההגנה, הטעה את ארונה סנגאנטה ובעט לפינה כדי לקבוע 1:1.
בהמשך, לאמין ימאל נכנס לתמונה. הכישרון הצעיר סיפק כדור מצוין מתוך הרחבה, תחת לחץ של שני שחקני הגנה, וראפיניה הקדים את ההגנה ונגח לרשת כדי להשלים מהפך. השלישי היה מיוחד עוד יותר. ימאל שלח כדור עומק מצוין, ראפיניה ברח למלכודת הנבדל, המתין לשוער אודיסאוס ולאחודימוס שייצא לעברו והקפיץ מעליו באלגנטיות עם רגל שמאל בדרך לשלושער.
השלושער הזה מציב את ראפיניה במועדון אקסקלוסיבי. הוא הפך לשחקן ברצלונה הראשון שכובש "שלושער מושלם" - שער ברגל ימין, שער ברגל שמאל ושער בנגיחה - הישג שלאו מסי, אגב, מעולם לא רשם במדי הקבוצה.
ראפיניה גם סיפק תשובה על כר הדשא לאחר שלא נכלל בשבע שעבר ברשימת המועמדים לכדור הזהב. ברצלונה מיוצגת ברשימה על ידי ימאל, רודרי, פראן טורס ופאו קוברסי, בעוד הברזילאי נותר מחוץ לה.
"זו בדיחה שהוא אפילו לא מועמד לכדור הזהב", אמר מאמן סביליה לואיס גארסיה במסיבת העיתונאים לאחר המשחק. "הוא שחקן שמכריע משחקים, זו הסיבה שאני לא מאמין בפרסים האלה. הוא עושה הכול".
"הוא השחקן הטוב בעולם", התמוגג העיתונאי הספרדי גיים בלאגה. "כל מה שהוא כרגע נכנס. המספרים האלה פשוט מגוחכים".
הברזילאי, שהוסב הקיץ לעמדת החלוץ המרכזי, כבר עומד על 12 שערים בלה ליגה ו-14 בכל המסגרות. למעשה רק שחקן אחד כבש יותר בשבעת מחזורי הפתיחה בספרד: כריסטיאנו רונאלדו בעונת 2014/15, אז גם חגג שלושה שלושערים במדי ריאל מדריד. מסי, למי ששואל, הגיע ל-11 שערים בשבעת המחזורים הראשונים בעונת 2017/18.
השחקן האחרון שכבש שני שלושערים רצופים בלה ליגה היה אנטואן גריזמן, שעשה זאת בעונת 2017/18. מלבד ראפיניה, רק ליאונל מסי, שעשה זאת שלוש פעמים, ולואיס סוארס, שעשה זאת פעם אחת, הצליחו להשיג את ההישג במדי ברצלונה. אם הברזילאי ימשיך בכושר המסחרר גם אחרי פגרת הנבחרות, הוא עשוי להפוך לשחקן הראשון שכובש שלושה שלושערים רצופים בלה ליגה מאז עונת 1946/47.
המספרים של ראפיניה פשוט יוצאי דופן: הסופרסטאר הברזילאי מעורב כבר ב-17 שערים בכל המסגרות העונה, ואנחנו רק בספטמבר. אף שחקן אחר בחמש הליגות הבכירות באירופה לא מתקרב ל-12 שערים של ראפיניה. ימאל, קיליאן אמבפה וסרחיו קאמיו נמצאים במקום השני עם שבעה שערים כל אחד.
היכולת המרשימה של ראפיניה מגיעה לאחר שהמאמן האנזי פליק החליט להסיט אותו למרכז ההתקפה. המהלך הגיע בעקבות עזיבתו של רוברט לבנדובסקי בקיץ והכישלון של ברצלונה לצרף את חוליאן אלברס. גם עתידו של הברזילאי במועדון התבהר. שעות לפני המשחק אישר המנהל המקצועי דקו כי ברצלונה הגיעה להסכמה על הארכת חוזהו של ראפיניה עד 2030, כאשר ההסכם הנוכחי שלו היה אמור להסתיים ב-2028.
"עבור המועדון, זו ההחלטה הטובה ביותר להאריך לראפיניה את החוזה", אמר פליק. "כשאתה רואה את החיבור שלו לאוהדים ולקבוצה, אתה מבין שהוא מנהיג. העונה הוא פשוט יוצא מן הכלל. עם המספרים האלה, הוא גם מאוד שמח לשחק כחלוץ".
למרות הניצחון והפתיחה המושלמת, פליק מצא גם סיבות לדאגה. "זה היה משחק קשה, במיוחד במחצית הראשונה. איבדנו את הכדור בקלות רבה מדי, וזה בדרך כלל לא הרמה ולא הסטנדרט שלנו", הודה.