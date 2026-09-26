האם אירלנד תחליט להחרים את המשחק הטעון מול ישראל בליגת האומות? בשעה זו, בהונגריה, מקיימת נבחרת אירלנד מסיבת עיתונאים שנדחתה בשעות הבוקר, במהלכה יתייחסו המאמן היימיר הלגרימסון וראשי ההתאחדות האירית לקולות הגוברים בקרב שחקני הנבחרת להחרים את את המשחק מחר (21:45) נגד ישראל בדברצן.

מנכ"ל ההתאחדות האירית דייויד קורל אמר: "אחרי פגישה של שעתיים אתמול, החליטו השחקנים להגיע להונגריה ולשחק. הבוקר, אחד השחקנים אמר שהוא לא רוצה לשחק. קיימנו ארבע שעות של שיחות ושמענו את הדעות של כולם. עשינו הצבעה חשאית ורוב השחקנים רצו לקיים את המשחק. ההתאחדות האירית החליטה להמשיך כרגיל ולא להחרים את המשחק נגד ישראל. הם רוצים לשחק עם סרטים שחורים. לפני המשחק אותו נארח בסרביה, נערוך טקס ונציין את העמדה שלנו בקונפליקט".

היימיר הלגרימסון ( צילום: David Balogh/Getty Images )

"הצבענו על זה גם באסיפה של ההתאחדות האירית", אמר דייויד קורל, "רוב מוחלט של הנוכחים תמך בקיום המשחק. אנחנו עומדים מאחורי ההחלטה שלנו, ועומדים מאחורי השחקנים שלנו שעומדים בפני לחץ ציבורי. סיפרנו לשחקנים מהי עמדת ההתאחדות".

מאמן נבחרת אירלנד, היימיר הלגרימסון, אמר: "ידענו מול מי אנחנו משחקים ומה הלחץ שיש באירלנד. אני לא חושב שמישהו יכול להבין את הלחץ שהיה עלינו ועל השחקנים מאז ההגרלה".

המאמן האיסלנדי המשיך: "יש עלינו הרבה מאוד לחץ באירלנד שלא קשור לכדורגל. אני צריך להגן על השחקנים, שמרגישים שהם משחקים נגד הרצון של העם האירי. אנחנו לא תומכים בישראל או במה שקורה בעזה. ג'נוסייד? השתמשתי במילה חזקה ואני חוזר בי, אנחנו רוצים להתרכז בכדורגל. הפוקוס צריך להיות על כדורגל בלבד. ההשוואות לגרמניה הנאצית? אני לא יודע להשוות למה שקרה בשנות ה-30".