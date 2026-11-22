רגעים מדאיגים נרשמו אמש בחגיגות הזכייה של בוקה ג'וניורס בגביע הסודאמריקנה. לאנדרו פארדס, קשר נבחרת ארגנטינה ושחקן העבר של פריז סן ז'רמן, רומא ויובנטוס, התמוטט במהלך ראיון טלוויזיוני שנערך דקות ספורות לאחר שקבוצתו הבטיחה את התואר עם ניצחון 0:2 על אתלטיקו מיניירו הברזילאית בגמר שנערך בברנקייה שבקולומביה.

פארדס בן ה-32, שפתח בהרכב והוחלף במהלך המחצית השנייה, התקשה להתמודד עם תנאי מזג האוויר הקשים באזור, שכללו חום כבד ולחות גבוהה. במהלך הראיון לאחר המשחק הוא איבד את שיווי משקלו והתמוטט, כאשר אחד העיתונאים שנכחו במקום ניסה לתפוס אותו ולמנוע את נפילתו.

לאנדרו פארדס עם הגביע ( צילום: REUTERS/Martin Fonseca )

הריאיון והרגע המפחיד:

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien https://t.co/SXF4agpotB — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

הפוסט המרגיע של פארדס:

הקשר קיבל טיפול במקום, ולאחר שהתאושש הצליח לצעוד בכוחות עצמו לחדר ההלבשה. בהמשך אף הצטרף לחבריו לקבוצה בחגיגות הזכייה. פארדס עצמו ביקש להרגיע את החששות וכתב בחשבון האינסטגרם שלו: "תודה לכולם על ההודעות. זו הייתה רק סחרחורת".

תנאי מזג האוויר היו נושא לשיחה עוד לפני שריקת הפתיחה, כאשר התחזיות בישרו על טמפרטורות שעשויות להגיע ל-32 מעלות ו-80 אחוזי לחות. מאמן בוקה, רודולפו ארואברנה, סיפר כי הבחין בקשיים של הקשר עוד במהלך המשחק: "הוא הרגיש סחרחורת לקראת סיום המחצית הראשונה. הוא השתפר מעט בהפסקה, אבל אחרי עשר דקות במחצית השנייה כבר היה אפשר לראות שהוא מתקשה".