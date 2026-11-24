נבחרת סנגל הוכתרה הערב (שלישי) מחדש לאלופת אפריקה לשנת 2025, לאחר שבית הדין לבוררות בספורט (CAS) קיבל את ה ערעור שהגישה על ההחלטה לשלול ממנה את התואר .

סנגל ערערה על החלטת התאחדות הכדורגל האפריקאית (CAF) להכתיר את מרוקו לאלופה, זאת למרות שסנגל ניצחה את המארחת 0:1 לאחר הארכה בגמר שנערך בחודש ינואר ברבאט.

גלריה הגביע חזר. שחקני נבחרת סנגל עם גביע אליפות אפריקה ( צילום: REUTERS/Stephanie Lecocq )

כזכור, ועדת הערעורים של התאחדות הכדורגל האפריקאית, בהחלטה חסרת תקדים, השיתה על סנגל הפסד 3:0 בגמר אליפות אפריקה לאחר ששחקניה ירדו מהמגרש במהלך הזמן החוקי במחאה על החלטת השופט. הערעור שהוגש ל-CAS ביקש לבטל את החלטת ה-CAF ולהשיב את התואר לנבחרת, כאשר גורמים בממשלה הסנגלית אף טענו כי הפסיקה "סותרת את עקרונות ההגינות הספורטיבית".

גמר אליפות אפריקה נעצר ל-16 דקות לאחר שמרוקו קיבלה פנדל מאוחר וגבולי. זאת לאחר שסנגל ראתה שער שלה שיכול היה להכריע את המשחק נפסל. במהלך העצירה, אוהדים סנגלים ניסו לפרוץ למגרש בראבט, וסאדיו מאנה, הקפטן, היה השחקן היחיד שנשאר על הדשא. בסופו של דבר הסנגלים שבו, מרוקו החמיצה את הפנדל, ופאפ גיי כבש שער ניצחון בהארכה.

שחקני סנגל יורדים מהדשא אחרי הפנדל מעורר המחלוקת נגד מרוקו בגמר אליפות אפריקה ( צילום: AP Photo/Mosa'ab Elshamy )

אוהדי סנגל מתפרעים אחרי הפנדל מעורר המחלוקת ( צילום: REUTERS/Siphiwe Sibeko/File Photo )

בהצהרה של CAF נכתב כי סנגל "הפרה את סעיף 82" בתקנון אליפות אפריקה, הקובע שקבוצה תפסיד את המשחק אם היא "עוזבת את המגרש לפני סיום הזמן החוקי של המשחק ללא אישור השופט". סעיף 84 מוסיף כי הקבוצה המפסידה טכנית תיחשב כמפסידה 3:0, אלא אם היריבה הובילה בתוצאה נוחה יותר.

בסיום הגמר, מאמן נבחרת מרוקו ואליד רגראגי - שהספיק לעזוב את תפקידו מאז, בין היתר בגלל ההפסד בגמר - אמר כי האירוע סביב הפנדל יצר "תדמית מבישה ומושחתת" לכדורגל האפריקאי. "המאמן (פאפ תיאו) ביקש מהשחקנים שלו לעזוב את המגרש. אני תמיד אומר שבסופו של דבר, חייבים להישאר במקום - גם בניצחון וגם בהפסד", הוסיף רגראגי.