ריאל מדריד ממשיכה לדהור. הבלאנקוס השיגו אמש (שבת) ניצחון תשיעי ברציפות בכל המסגרות, כשגברו 1:2 על סלטה ויגו בתום מהפך דרמטי, אבל מי שגנב את ההצגה היה שוב קרלוס אספי. החלוץ הצעיר עלה מהספסל והכריע את ההתמודדות בדקה ה-85, עם שער שהשלים ערב נוסף שבו הפך לגיבור של הקבוצה.

עבור אספי זו כבר הפעם השלישית העונה שבה הוא מכריע משחק ליגה: קדמו לכך השערים מול אלצ'ה ואספניול, ובנוסף הוא גם מצא את הרשת בקאמבק המטורף מול רומא. ארבעה שערים ב-93 דקות משחק, נתון שממחיש היטב עד כמה הוא אפקטיבי גם כשההזדמנויות שלו מוגבלות.

גלריה שוב הכריע משחק לטובת ריאל. קרלוס אספי ( צילום: Denis Doyle/Getty Images )

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שוער ריאל, תיבו קורטואה, התייחס לייחוד של אספי: "יש לו נוכחות. הוא גבוה, חזק וחלוץ טבעי. כשאנחנו משחקים עם קיליאן ואחרים, יש לנו פחות שחקנים שנמצאים בתוך הרחבה, אבל כשקרלוס נכנס יש לו את הנוכחות הזאת ואפשר להרים כדורים. זה היה כדור רוחב נהדר של ויני, בעיטה טובה, הדיפה טובה ואז הוא הגיע לריבאונד וכבש. כשהוא מקבל דקות, הוא מנצל אותן, וזה הדבר החשוב".

אספי עצמו התקשה להסתיר את ההתרגשות בסיום: "זה חלום שהתגשם. מאוד רציתי לעשות את זה כאן, בבית, מול כל אוהדי מדריד. זה יום שחלמתי עליו במשך זמן רב. אני מאושר". על התשואות שקיבל מהקהל בברנבאו הוסיף: "יש לי צמרמורת. זה בלתי ניתן לתיאור. אתן הכל למען אוהדי מדריד ולמען המועדון הזה". החלוץ גם הדגיש את הגישה שלו לתפקיד: "אני מנסה לעשות את מה שהמאמן מבקש ממני. אתן הכל ואנצל כל דקה שהוא ייתן לי. אם אוכל לעזור לקבוצה, אפילו טוב יותר".

מי שהרבה לדבר על אספי במסיבת העיתונאים היה ז'וזה מוריניו, שהחמיא לחלוץ אך גם הסביר מדוע הוא אינו מרבה לשלב אותו בהרכב לצד קיליאן אמבאפה. "ההיסטוריה מלאה בשחקנים כמו אספי, שמכריעים משחקים גם בלי לשחק הרבה דקות", אמר המאמן. "הוא יודע לשחק עם הגב לשער, לנגוח, לתקוף את הקורה הקרובה ואת הרחוקה. יש לו כל כך הרבה איכויות של שחקן רחבה. אנחנו מרוצים ממנו, ואני מקווה שיהיו לי הזדמנויות לתת לו גם לפתוח בהרכב ולשחק 90 דקות או יותר".

בקרוב בהרכב? אספי עם ויניסיוס וקיליאן אמבאפה ( צילום: Angel Martinez/Getty Images )

כשנשאל אם הוא ואמבאפה יכולים לשחק יחד, סיפק מוריניו תשובה משעשעת למדי: "אני יכול לעשות את זה, אבל כשנאבד את הכדור, אצטרך לצאת מהקווים, להיכנס למגרש ולתקל את מי שיוצא למתפרצת". הוא הסביר כי הצבה של שני חלוצים טבעיים מחייבת את שחקני הכנף לסייע יותר במרכז המגרש, דבר שאינו מתאים בהכרח למאפיינים של שחקניו. מוריניו גם הודה שהקאמבקים התכופים של קבוצתו מדאיגים אותו: "ברור שיש ימים שבהם כבר לא תצליח לחזור. לכן האידיאל הוא לשחק טוב מהרגע הראשון. אנחנו צריכים לעשות את זה".

המאמן התייחס גם לניצחון הקשה וליכולת של שחקניו, שחלקם חזרו מפגרת הנבחרות כשהם סובלים מעייפות מצטברת. "אני מעט מתוסכל כי אני רוצה שנשחק טוב יותר, אבל באותה נשימה אני גאה בהם ובקבוצה שהם", אמר. לדבריו, דווקא החיבור בחדר ההלבשה והנכונות להילחם הם שאפשרו לריאל להשלים את המהפך. "אנחנו רוצים לנצח בקלות, לרדת למחצית ביתרון 0:3 או 0:4 ולצחוק קצת. זה לא תמיד אפשרי, ואז צריך להראות את רוח הלחימה הזאת".