רכש נוצץ נוסף נכנס אתמול (חמישי) לעניינים. רודרי ערך את הופעת הבכורה שלו במדי ברצלונה, שניצחה 0:2 את אתלטיק בילבאו בקאמפ נואו ושמרה על מאזן מושלם בפתיחת העונה. הקשר הספרדי, שהגיע הקיץ ממנצ'סטר סיטי תמורת 60 מיליון אירו, עלה מהספסל במחצית השנייה וזכה לקבלת פנים חמה במיוחד מהקהל המקומי.
מאמן ברצלונה, האנזי פליק, לא הסתיר את שביעות רצונו מהופעת הבכורה של הקשר החדש והעניק לו מחמאה גדולה במיוחד. "הוא השחקן המושלם עבורנו, לפילוסופיה שלנו ולסגנון שבו אנחנו רוצים לשחק כדורגל", אמר. "כולם שמחים שהוא משחק עבורנו, שהוא משחק בברצלונה".
רודרי, שלא נכלל בסגל במשחק הליגה הראשון מול אלצ'ה, החל להתאמן עם חבריו החדשים רק ביום שני. למרות זאת, הוא נכלל בסגל למשחק מול בילבאו ונכנס בדקה ה-62, כשהחליף את מארק ברנאל. "אני שמח לשחק לראשונה עם ברצלונה, שמח על הניצחון השני ברציפות של הקבוצה", אמר רודרי. "חשוב להתחיל לצבור קצב. הרגשתי טוב בדקות הראשונות שלי".
רודרי התייחס גם ללאמין ימאל, שלא ממש בלט עד כה: "מבחינתי הוא שיחק מרשים. ניסינו להרים אותו, וראינו את הגרסה הטובה ביותר שלו, גם אם הוא לא הצליח להבקיע. השערים יגיעו, כי הכישרון שם".
פליק דאג לפרגן גם לברנאל, שהוחלף עם כניסתו של הרכש החדש."אני גם חייב לומר שברנאל שיחק טוב בדקות שבהן היה על המגרש, ולכן אני שמח", אמר פליק. "פדרי, ברנאל - הם עושים עבודה פנטסטית".
ברצלונה נהנתה משערים של ראפיניה ופרמין לופס, שהעניקו לה שש נקודות מתוך שש אפשריות בשני מחזורי הפתיחה של הליגה הספרדית.
מי שזכה גם הוא לתשומת לב מיוחדת היה אנתוני גורדון. שחקן נבחרת אנגליה, שהגיע הקיץ מניוקאסל, קיבל את ההזדמנות לפתוח בהרכב לראשונה, לאחר שבישל פעמיים כמחליף בניצחון על אלצ'ה במחזור הראשון.
פליק מרוצה מהאופן שבו גורדון השתלב בקבוצה, אך סבור שהשחקן עדיין יכול להשתפר. "המהירות שלו, האינטנסיביות שלו - זה ממש טוב עבורנו, בדיוק מה שאנחנו רוצים ממנו", אמר. "ברור שהוא רק הגיע, לפני שבועיים וחצי, אחרי המונדיאל, ולכן יש לו גם פוטנציאל להגיע לרמה נוספת. ואנחנו צריכים אותו ברמה הזאת".
מי שזכה למחמאה נוספת מהמאמן היה הקשר הצעיר צ'אבי אספארט, שפתח בפעם השנייה ברציפות כמגן שמאלי. השחקן, שכבר הושווה בעבר לפיליפ לאם האגדי, ממשיך לקבל קרדיט משמעותי בתחילת העונה. "אני ממש מופתע מהקור רוח שלו ומהאופן שבו הוא משחק", אמר פליק. "אני לא באמת יודע כמה משחקים בקבוצה הראשונה הוא כבר שיחק, אבל הוא עושה עבודה פנטסטית".
"הוא טוב עם הכדור, בלי הכדור, הטכניקה שלו... אתם מכירים את זה אצל שחקני לה מאסיה. הוא תמיד מרוכז וברמה טכנית גבוהה. אני חושב שיש לו גם פוטנציאל להשתפר עוד, וזה מה שאנחנו עובדים עליו בכל יום".