"הוא טוב עם הכדור, בלי הכדור, הטכניקה שלו... אתם מכירים את זה אצל שחקני לה מאסיה. הוא תמיד מרוכז וברמה טכנית גבוהה. אני חושב שיש לו גם פוטנציאל להשתפר עוד, וזה מה שאנחנו עובדים עליו בכל יום".