סאות'המפטון הביסה הערב (שבת) 1:4 את בריסטול סיטי במסגרת המחזור השביעי, במשחק שסיפק גם דרבי ישראלי בין דניאל פרץ לליסב עיסאת. בעקבות הניצחון עלו הקדושים למקום השביעי בטבלה, כשבמאזנם 10 נקודות אחרי שבעה מחזורים.
דווקא עיסאת היה הראשון מבין השניים שנכנס לעניינים, כשכבר בדקה השנייה נגח לעבר השער, אך פרץ היה במקום ועצר. סאות'המפטון השתלטה בהמשך ובדקה ה-38 עלתה ליתרון, כשקייל לארין בעט מחוץ לרחבה והכניע את סם טיקל. בדקה ה-54 עיסאת ספג כרטיס צהוב, ושבע דקות לאחר מכן המארחת הכפילה את היתרון. לארין שוב היה במקום הנכון, הפעם עם סיומת מטווח קרוב שהשלימה עבורו צמד וקבעה 0:2.
בריסטול לא ויתרה ובדקה ה-66 הצליחה לחזור למשחק. לורנט טולאי כבש מקרוב והכניע את פרץ כדי לצמק ל-2:1, אך התקוות של האורחת לקאמבק לא החזיקו מעמד זמן רב. סאות'המפטון סגרה עניין בדקות הסיום. קוריו מאטסוקי כבש בדקה ה-82 את השלישי של הקדושים, ושלוש דקות לאחר מכן פין עזז הוסיף שער נוסף וקבע 1:4.
הניצחון העלה את סאות'המפטון למקום השביעי בטבלה עם 10 נקודות, בעוד פרץ אמנם שוב לא הצליח לשמור על שער נקי, אך סיים את הדרבי הישראלי עם שלוש נקודות וניצחון משכנע.