סאות'המפטון הביסה הערב (שבת) 1:4 את בריסטול סיטי במסגרת המחזור השביעי, במשחק שסיפק גם דרבי ישראלי בין דניאל פרץ לליסב עיסאת. בעקבות הניצחון עלו הקדושים למקום השביעי בטבלה, כשבמאזנם 10 נקודות אחרי שבעה מחזורים.

סאות'המפטון הביסה הערב (שבת) 1:4 את בריסטול סיטי במסגרת המחזור השביעי, במשחק שסיפק גם דרבי ישראלי בין דניאל פרץ לליסב עיסאת. בעקבות הניצחון עלו הקדושים למקום השביעי בטבלה, כשבמאזנם 10 נקודות אחרי שבעה מחזורים.

סאות'המפטון הביסה הערב (שבת) 1:4 את בריסטול סיטי במסגרת המחזור השביעי, במשחק שסיפק גם דרבי ישראלי בין דניאל פרץ לליסב עיסאת. בעקבות הניצחון עלו הקדושים למקום השביעי בטבלה, כשבמאזנם 10 נקודות אחרי שבעה מחזורים.