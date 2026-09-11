איזו הצגה של ווסטהאם. הפטישים הביסו הערב (שישי) 0:6 את רקסהאם במסגרת המחזור השביעי של הצ'מפיונשיפ, רשמו ניצחון מרשים במיוחד ועלו לפסגת הטבלה, לפחות באופן זמני. במרכז החגיגה עמד, בין השאר, מנור סולומון.
ווסטהאם עלתה ליתרון בדקה ה-28, לאחר שסולומון היה מעורב במהלך שהסתיים אצל ג'רוד בואן, שהמשיך בנגיעה אחת לרשת וקבע 0:1. תשע דקות לאחר מכן הישראלי הוסיף מהלך נהדר: סולומון שלח כדור עומק מצוין לטאטי קסטז'אנוס, שמצא את ג'ואל פירו בתוך הרחבה, והחלוץ בעט בנגיעה לרשת העליונה בדרך ל-0:2.
גם במחצית השנייה ווסטהאם לא הורידה את הרגל מהדוושה. בדקה ה-48 בואן הכניס כדור מצוין לסולומון, שנותר לבדו מול שוער רקסהאם אנתוני פטרסון, אך האחרון הצליח להדוף את הבעיטה לקרן. מהקרן הגיע השער השלישי, כשקונסטנטינוס מברופאנוס עלה גבוה מעל כולם ונגח פנימה. בדקה ה-63 קסטז'אנוס חגג גם הוא וקבע 0:4, אחרי שקיבל את הכדור מקייל ווקר-פיטרס ובעט מהקצה הרחבה לפינה.
סולומון המשיך להיות מעורב במשחק ההתקפי של המארחת, ובדקה ה-76 סיפק עוד פעולה איכותית כשהקפיץ כדור נהדר למוחמדו קאנטה, שסיים היטב והעלה את ווסטהאם ל-0:5. ארבע דקות לאחר מכן הישראלי שוב היה קרוב לכיבוש, אך בעט מעל השער. רקסהאם, הקבוצה שנמצאת בבעלות הכוכבים ההוליוודיים ריאן ריינולדס ורוב מקלהני, פשוט לא הצליחה להתמודד עם הקצב והאיכות של הפטישים.
ואז הגיע הרגע של סולומון. בדקה ה-82 ווקר-פיטרס מצא את הישראלי, שנותר עם מרחב מחוץ לרחבה, ומ-17 מטרים שלח בעיטה יפה לפינה וקבע 0:6 ענק. לווסטהאם יש 14 נקודות מ-7 משחקים, אחת יותר מווסט ברומיץ' השנייה לה משחק פחות.