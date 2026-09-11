איזו הצגה של ווסטהאם. הפטישים הביסו הערב (שישי) 0:6 את רקסהאם במסגרת המחזור השביעי של הצ'מפיונשיפ, רשמו ניצחון מרשים במיוחד ועלו לפסגת הטבלה, לפחות באופן זמני. במרכז החגיגה עמד, בין השאר, מנור סולומון.

ווסטהאם עלתה ליתרון בדקה ה-28, לאחר שסולומון היה מעורב במהלך שהסתיים אצל ג'רוד בואן, שהמשיך בנגיעה אחת לרשת וקבע 0:1. תשע דקות לאחר מכן הישראלי הוסיף מהלך נהדר: סולומון שלח כדור עומק מצוין לטאטי קסטז'אנוס, שמצא את ג'ואל פירו בתוך הרחבה, והחלוץ בעט בנגיעה לרשת העליונה בדרך ל-0:2.

ווסטהאם עלתה ליתרון בדקה ה-28, לאחר שסולומון היה מעורב במהלך שהסתיים אצל ג'רוד בואן, שהמשיך בנגיעה אחת לרשת וקבע 0:1. תשע דקות לאחר מכן הישראלי הוסיף מהלך נהדר: סולומון שלח כדור עומק מצוין לטאטי קסטז'אנוס, שמצא את ג'ואל פירו בתוך הרחבה, והחלוץ בעט בנגיעה לרשת העליונה בדרך ל-0:2.

ווסטהאם עלתה ליתרון בדקה ה-28, לאחר שסולומון היה מעורב במהלך שהסתיים אצל ג'רוד בואן, שהמשיך בנגיעה אחת לרשת וקבע 0:1. תשע דקות לאחר מכן הישראלי הוסיף מהלך נהדר: סולומון שלח כדור עומק מצוין לטאטי קסטז'אנוס, שמצא את ג'ואל פירו בתוך הרחבה, והחלוץ בעט בנגיעה לרשת העליונה בדרך ל-0:2.