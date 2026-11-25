פפ גווארדיולה עדיין לא יודע מתי יחזור לעמוד על הקווים, אבל כבר יודע מה יהיה האתגר הבא שלו: אימון נבחרת לאומית. המאמן הספרדי בן ה-55, שעזב את מנצ'סטר סיטי בתום עשר שנים במועדון בסיום עונת 2025/26 ויצא להפסקה מכדורגל, סיפק הצהרה מעניינת בריאיון עם חברו לשעבר לברצלונה, רומאריו, והבהיר כי התחנה הבאה בקריירה שלו תהיה שונה מכל מה שהכיר עד כה.
כשנשאל אם יש קבוצה שמעולם לא אימן והיה רוצה לאמן, השיב גווארדיולה: "נבחרת לאומית. זה השלב הבא". הדברים מגיעים על רקע השמועות שקושרות אותו לנבחרת ארה"ב, שמחפשת מאמן חדש לאחר עזיבתו של מאוריסיו פוצ'טינו למנצ'סטר יונייטד.
גווארדיולה, שהדריך לאורך 18 שנותיו כמאמן קבוצות כמו ברצלונה, באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי, מעולם לא עבד ברמת הנבחרות. בקיץ האחרון הוא אף קיבל הצעה לאמן את נבחרת איטליה, אך החליט לוותר עליה, למרות המגעים שקיים עם ההתאחדות האיטלקית.
"דיברתי איתם, וזה היה כבוד גדול", סיפר על ההצעה. "זו הייתה אחת המחמאות הגדולות ביותר שקיבלתי, שהם חשבו עליי כמאמן נבחרת איטליה. אבל זה הגיע בתקופה שבה הייתי צריך לעצור. אם זה היה קורה שנה או שנתיים קודם לכן, כנראה שהייתי מסכים. אבל כשפאולו מאלדיני ולאונרדו, שאני אוהב מאוד, פנו אליי, הייתי בנקודה שבה פשוט הייתי חייב לעצור. הייתי צריך קצת זמן לעצמי".
בינתיים, בארה"ב ממשיכים לעסוק באפשרות שגווארדיולה יגיע לנבחרת המקומית. לפי דיווחים, הצדדים עשויים לקיים שיחות גישוש, ובתחילת השנה אף נפגש הספרדי עם פוצ'טינו ואנשי ההתאחדות האמריקאית במשחק MLS בניו יורק.
פוצ'טינו עצמו כבר הביע תמיכה באפשרות שגווארדיולה ייקח את התפקיד. כשנשאל מה היה אומר לעמיתו אם היה מתייעץ איתו, השיב: "קח את זה. למה? כי זה רגע מושלם להגיע להתאחדות. הכל נמצא במסלול הנכון ובכיוון הנכון. כמובן שיש שם שחקנים טובים ואנשים טובים, והשחקנים יכולים להתאים לסגנון שלו".עם זאת, למרות ההצהרה לגבי היעד הבא שלו, גווארדיולה עדיין לא ממהר לחזור. "אני לא יודע כמה זמן אהיה בחוץ", הודה. "כרגע אני מרגיש טוב מאוד. אבל אם יום אחד אחזור לכדורגל, זה יהיה כשהבטן שלי תגיד לי שהגיע הזמן הנכון".