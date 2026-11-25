פפ גווארדיולה עדיין לא יודע מתי יחזור לעמוד על הקווים, אבל כבר יודע מה יהיה האתגר הבא שלו: אימון נבחרת לאומית. המאמן הספרדי בן ה-55, שעזב את מנצ'סטר סיטי בתום עשר שנים במועדון בסיום עונת 2025/26 ויצא להפסקה מכדורגל, סיפק הצהרה מעניינת בריאיון עם חברו לשעבר לברצלונה, רומאריו, והבהיר כי התחנה הבאה בקריירה שלו תהיה שונה מכל מה שהכיר עד כה.

פפ גווארדיולה עדיין לא יודע מתי יחזור לעמוד על הקווים, אבל כבר יודע מה יהיה האתגר הבא שלו: אימון נבחרת לאומית. המאמן הספרדי בן ה-55, שעזב את מנצ'סטר סיטי בתום עשר שנים במועדון בסיום עונת 2025/26 ויצא להפסקה מכדורגל, סיפק הצהרה מעניינת בריאיון עם חברו לשעבר לברצלונה, רומאריו, והבהיר כי התחנה הבאה בקריירה שלו תהיה שונה מכל מה שהכיר עד כה.

פפ גווארדיולה עדיין לא יודע מתי יחזור לעמוד על הקווים, אבל כבר יודע מה יהיה האתגר הבא שלו: אימון נבחרת לאומית. המאמן הספרדי בן ה-55, שעזב את מנצ'סטר סיטי בתום עשר שנים במועדון בסיום עונת 2025/26 ויצא להפסקה מכדורגל, סיפק הצהרה מעניינת בריאיון עם חברו לשעבר לברצלונה, רומאריו, והבהיר כי התחנה הבאה בקריירה שלו תהיה שונה מכל מה שהכיר עד כה.

גווארדיולה, שהדריך לאורך 18 שנותיו כמאמן קבוצות כמו ברצלונה, באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי, מעולם לא עבד ברמת הנבחרות. בקיץ האחרון הוא אף קיבל הצעה לאמן את נבחרת איטליה, אך החליט לוותר עליה, למרות המגעים שקיים עם ההתאחדות האיטלקית.

גווארדיולה, שהדריך לאורך 18 שנותיו כמאמן קבוצות כמו ברצלונה, באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי, מעולם לא עבד ברמת הנבחרות. בקיץ האחרון הוא אף קיבל הצעה לאמן את נבחרת איטליה, אך החליט לוותר עליה, למרות המגעים שקיים עם ההתאחדות האיטלקית.

גווארדיולה, שהדריך לאורך 18 שנותיו כמאמן קבוצות כמו ברצלונה, באיירן מינכן ומנצ'סטר סיטי, מעולם לא עבד ברמת הנבחרות. בקיץ האחרון הוא אף קיבל הצעה לאמן את נבחרת איטליה, אך החליט לוותר עליה, למרות המגעים שקיים עם ההתאחדות האיטלקית.

"דיברתי איתם, וזה היה כבוד גדול", סיפר על ההצעה. "זו הייתה אחת המחמאות הגדולות ביותר שקיבלתי, שהם חשבו עליי כמאמן נבחרת איטליה. אבל זה הגיע בתקופה שבה הייתי צריך לעצור. אם זה היה קורה שנה או שנתיים קודם לכן, כנראה שהייתי מסכים. אבל כשפאולו מאלדיני ולאונרדו, שאני אוהב מאוד, פנו אליי, הייתי בנקודה שבה פשוט הייתי חייב לעצור. הייתי צריך קצת זמן לעצמי".

"דיברתי איתם, וזה היה כבוד גדול", סיפר על ההצעה. "זו הייתה אחת המחמאות הגדולות ביותר שקיבלתי, שהם חשבו עליי כמאמן נבחרת איטליה. אבל זה הגיע בתקופה שבה הייתי צריך לעצור. אם זה היה קורה שנה או שנתיים קודם לכן, כנראה שהייתי מסכים. אבל כשפאולו מאלדיני ולאונרדו, שאני אוהב מאוד, פנו אליי, הייתי בנקודה שבה פשוט הייתי חייב לעצור. הייתי צריך קצת זמן לעצמי".

"דיברתי איתם, וזה היה כבוד גדול", סיפר על ההצעה. "זו הייתה אחת המחמאות הגדולות ביותר שקיבלתי, שהם חשבו עליי כמאמן נבחרת איטליה. אבל זה הגיע בתקופה שבה הייתי צריך לעצור. אם זה היה קורה שנה או שנתיים קודם לכן, כנראה שהייתי מסכים. אבל כשפאולו מאלדיני ולאונרדו, שאני אוהב מאוד, פנו אליי, הייתי בנקודה שבה פשוט הייתי חייב לעצור. הייתי צריך קצת זמן לעצמי".