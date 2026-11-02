צפו בכל השערים ב-0:3 של ריאל על סנטאנדר

Resumen completo Racing vs Real Madrid 🤍 #RacingRealMadrid https://t.co/RBPgqWw2Ov — futbol (@futbolyy) November 1, 2026

סערת שיפוט גדולה ליוותה אתמול (ראשון) את הניצחון של ריאל מדריד 0:3 על ראסינג סנטאנדר. הבלאנקוס נהנו מפנדל שנוי במחלוקת לזכות קיליאן אמבאפה כבר בדקה ה-11, לאחר מגע קל מצד קשר היריבה לוקאס פראטי, וההחלטה של השופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו נותרה על כנה גם לאחר בדיקת VAR.

האירוע המרכזי התרחש, כשהצרפתי חדר לרחבה ונפל לאחר שקשר סנטאנדר, פראטי, הניח את ידו על פלג גופו העליון. היה מגע בין השניים, אך כזה שנראה קל למדי, והשופט החליט להצביע על הנקודה הלבנה. גם לאחר בדיקת מערכת ה-VAR ההחלטה לא שונתה, והצרפתי ניצל את ההזדמנות כדי להעניק לריאל יתרון מוקדם.

גלריה אמבאפה נתפס בחולצה, אתמול ( צילום: AP Photo/Miguel Oses )

אלא שבספרד לא כולם השתכנעו. איטורלדה גונסאלס, שופט העבר שמשמש כיום פרשן ב"אס", היה נחרץ בדעתו: "כלום. זה לא פנדל". הוא אף הצביע על חוסר העקביות בהחלטות ה-VAR בליגה הספרדית, והשווה את המקרה לאירוע אחר במשחק של חטאפה מול סביליה, שבו המערכת התערבה בעקבות מגע בין שחקנים.

"אם ה-VAR התערב במקרה במשחק של חטאפה, הוא חייב להתערב גם כאן", הסביר איטורלדה. "מבחינת עקביות שיפוטית, אם התערבו באירוע ההוא בגלל שמישהו הניח יד על פניו של שחקן, הם חייבים להתערב גם במקרה הזה. העניין הוא לא רק אם היה מגע, אלא האם הוא היה בעוצמה שמצדיקה שריקה לעבירה. אם התערבו באירוע שבו היה מגע ובחנו את העוצמה שלו, למה שלא יבחנו גם כאן את עוצמת המגע? אנשים כבר מאבדים את ההבנה של האופן שבו ה-VAR עובד".

היה או לא היה פנדל?

💥 | Munuera Montero y el VAR tiene un cruce de cables en el Sardinero. ⚪️🟢🇪🇸 📌 Prati toca muy ligeramente a Kylian Mbappé, quien nada más sentir el contacto se va al suelo, NO ES PENALTI ❌ Error del colegiado 🏟️ Racing de Santander - Real Madrid https://t.co/tD9xdp0PT2 — Laliga News (@laligaa_neews) November 1, 2026

גם מוריניו נדרש בסיום המשחק לסערת הפנדל, אך בחר להתמקד דווקא בהחלטה שלא להעניק לסנטאנדר פנדל במחצית השנייה. במהלך האירוע הכדור פגע בידו של אורליאן טשואמני לאחר שהוסט מגופו, והשופט ביטל את השריקה הראשונית בעקבות התערבות ה-VAR. מבחינת המאמן הפורטוגלי, לא היה מקום לספק.

"הדעה שלי היא שהם מוחים על כל דבר", אמר מוריניו בהתייחסו לאנשי ראסינג. "אני מאוד אוהב את האצטדיון הזה ואת האוהדים האלה. יש להם אופי ודרך מיוחדת לחוות משחק. הם לא מגיעים רק לקולנוע, הם לא באים רק לצפות בהצגה. הם באים להיות חלק מהמשחק, להיות מעורבים וליצור אווירה קשה מאוד עבור היריבה".

מי לא יודע את החוקים? מוריניו ( צילום: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images )

עם זאת, מוריניו סבר כי חלק מהמחאות נבעו מחוסר הבנה של חוקי המשחק. "אנשים חווים את המשחק בתשוקה, אבל הרבה מהם לא מכירים את החוקים. למען האמת, משנים אותם כל כך הרבה, את כל הפרטים הקטנים, שאנשים כבר לא מבינים את הדברים. במקרה של טשואמני, זה לעולם לא יכול להיות פנדל, כי הכדור הוסט מהגוף שלו. זה אף פעם לא פנדל".

המאמן סיפר כי בתחילה לא היה בטוח בנוגע לאירוע, אך לאחר שצפה בו שוב שינה את עמדתו. "כשהשופט הצביע על הנקודה הלבנה נשארתי רגוע, כי ממרחק של 60 מטרים לא יכולתי לראות את זה בבירור. אבל אז צפיתי באירוע באייפד ואמרתי: 'אם ה-VAR לא ישן, זה לא פנדל'. מבחינתי, היה ברור שלא מדובר בפנדל".

כוכב בגיל 19. דיומנדה ( צילום: AP Photo/Miguel Oses )

לא רק אירועי הפנדלים עמדו במוקד הערב בסנטנדר. ריאל מדריד המשיכה את התקופה המצוינת שלה עם ניצחון שישי ברציפות בכל המסגרות, לאחר שערים של אמבפה, ג'וד בלינגהאם ויאן דיומנדה. בכך שמרה הקבוצה על מרחק של שלוש נקודות מברצלונה המוליכה, ונראה כי היא צוברת מומנטום תחת מוריניו, אחרי הניצחון בקלאסיקו בשבוע שעבר.

ההישג של בלינגהאם, השער של דיומנדה

בלינגהאם, שכבש את השער השני, הגיע לציון דרך משמעותי עם שערו ה-50 בכל המסגרות מאז הצטרף לריאל מדריד מבורוסיה דורטמונד ב-2023. גם טרנט אלכסנדר-ארנולד זכה למחמאות מהמאמן לאחר שפתח בהרכב, למרות שמיעט לשחק בתקופה האחרונה.

50 שערים במדי ריאל. בלינגהאם ( צילום: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images )

"טרנט היה ממש טוב. הוא לא שיחק תקופה ארוכה, ואז הוא מגיע ומציג הופעת ענק", אמר המאמן. "זה מה שקורה כשקבוצה נמצאת עם ביטחון וסומכת אחד על השני". מוריניו אף הסביר כי בחר לפתוח עם האנגלי בשל האיכויות הטכניות שלו מול יריבה שנוהגת ללחוץ גבוה. "ידעתי שמול יריבה שלוחצת חזק, האיכות הטכנית שלו במעברים תהיה עדיפה על האפשרות להכניס את דנזל דומפריס. הוא הציג משחק מצוין ומאוזן מאוד".

גם יאן דיומנדה גרף מחמאות. שחקן הכנף בן ה-19 של ריאל מדריד סיפק אתמול עוד רגע של קסם, כשהבקיע את השער השלישי של הבלאנקוס והמשיך תקופה אישית נהדרת. בסך הכול יש לו העונה שלושה שערים ושני בישולים, נתון שמציב אותו במקום השני בטבלת המעורבויות בכיבושים בקרב שחקנים בני 20 ומטה בחמש הליגות הבכירות באירופה. מעליו נמצא רק לאמין ימאל מברצלונה, עם 17 מעורבויות בשערים.