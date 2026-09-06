אוריין גורן פתח הערב (ראשון) את העונה עם רגע יוצא דופן במדי ברצלונה ב'. הקשר הישראלי בן ה־17 נכלל בהרכב בניצחון הביתי 0:5 על נאחארה במחזור הפתיחה של הליגה הספרדית הרביעית, ובדקה ה־77 סיפק את המהלך היפה במשחק: בעודו ניצב עם גבו לשער, גורן הקפיץ את הכדור לאחור באמצעות הכתף, מעל שחקן הגנה, וסידר לאיגנאסי קר את השער השלישי של הקטלאנים.