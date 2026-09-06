אוריין גורן פתח הערב (ראשון) את העונה עם רגע יוצא דופן במדי ברצלונה ב'. הקשר הישראלי בן ה־17 נכלל בהרכב בניצחון הביתי 0:5 על נאחארה במחזור הפתיחה של הליגה הספרדית הרביעית, ובדקה ה־77 סיפק את המהלך היפה במשחק: בעודו ניצב עם גבו לשער, גורן הקפיץ את הכדור לאחור באמצעות הכתף, מעל שחקן הגנה, וסידר לאיגנאסי קר את השער השלישי של הקטלאנים.
הבישול היצירתי השתלב בערב חד צדדי של קבוצת המילואים, שהחלה את העונה עם חמישייה והצהרת כוונות. קר היה הכוכב הגדול עם ארבעה שערים, בעוד אלכס גונסאלס הוסיף את השער הנוסף.
גורן מגיע לעונה הזאת לאחר קיץ משמעותי: הקשר הצטרף להכנות של הקבוצה הבוגרת בהדרכת האנזי פליק ואף ערך בכורה לא רשמית במשחק ההכנה מול בירמינגהאם. הוא נכנס בדקה ה־63, השלים 11 מסירות ב־100 אחוזי דיוק וסיפק מסירת מפתח. בתקשורת הקטלאנית החמיאו ליוזמה שהפגין ולניסיון שלו להשפיע על המשחק בכל נגיעה.
באתר הרשמי של ברצלונה תיארו את הישראלי כקשר ורסטילי בעל יכולת טכנית גבוהה, בעונה שעברה הוא התקדם לקבוצת הנוער הבכירה, במדיה רשם 36 הופעות, ארבעה שערים ובישול.